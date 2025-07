A apărut primul trailer pentru Avatar 3: Franciza de miliarde de dolari revine în acest an

Fanii din întreaga lume au motive de bucurie: Avatar: Fire and Ash, cel de-al treilea film din seria Avatar, are acum un trailer oficial. Lansarea clipului a avut loc pe Youtube, luni 28 iulie, generând valuri de reacții entuziaste pe rețelele sociale.

Seria creată de James Cameron continuă astfel drumul început în 2009 cu Avatar, filmul cu cele mai mari încasări din istorie, până la apariția Avengers: Endgame. Continuarea din 2022, The Way of Water, a fost, de asemenea, un succes răsunător, depășind 2 miliarde de dolari la box office, în ciuda așteptării de 13 ani dintre filme.

Filmul va ajunge în cinematografe în 19 decembrie 2025 și promite o nouă revoluție vizuală, la fel ca predecesorii săi.

Tribul Focului - o nouă amenințare pentru Pandora

Noul trailer Avatar: Fire and Ash introduce un alt trib Na’vi, unul centrat în jurul focului și cenușii. James Cameron a declarat anterior că acest trib va reprezenta „partea cea mai rea a Na’vi”, iar trailerul îi prezintă clar ca fiind antagoniștii acestui episod. Scenele sunt intense, dominate de lavă, flăcări și confruntări dramatice, construind o atmosferă de pericol și revoltă în lumea Pandorei.

Distribuția revine în mare parte neschimbată, cu Sam Worthington, Zoe Saldana (câștigătoare recentă a unui premiu Oscar), Sigourney Weaver, Kate Winslet și Stephen Lang. Li se alătură însă nume noi precum David Thewlis, Oona Chaplin și Giovanni Ribisi, care revine din primul film.

Reacțiile fanilor: "Cinema is backkk!"

Trailerul a fost întâmpinat cu un val de reacții pozitive pe platformele sociale. Pe X (fostul Twitter), un fan a exclamat: „Fiecare cadru din Avatar: Foc și Cenușă arată ca o pictură, aceste fotografii sunt nebunești, servind festin vizual pur, CINEMA ESTE BACKKK”.

Un alt utilizator a spus: „Teaserul pentru Avatar 3 a fost mai bun decât fiecare film de până acum în 2025 btw”.

Pe Reddit, fanii au dezvăluit că trailerul a fost atașat proiecțiilor pentru Fantastic Four: Primii pași, stârnind reacții emoționante. Un comentariu viral spunea: „Am lăcrimat literalmente privindu-l pentru că este atât de bun”

Altcineva a scris: „Trailerul m-a surprins și m-a entuziasmat mai mult decât mă așteptam. Unele lucruri chiar nu mă așteptam să le văd. Ce se întâmplă, Sfinte Sisoe!”

Totuși, nu toți au fost impresionați. Critici mai vechi ale francizei au reapărut și acum. Un utilizator a scris: „Este o nebunie cum aceste filme fac atât de mulți bani și totuși nimeni nu vorbește despre ele. Sunt plăcute doar pentru CGI”.

Un proiect cinematografic pe termen lung

Avatar: Fire and Ash este al treilea din cele cinci filme planificate de James Cameron pentru această franciză. Proiectul rămâne unul dintre cele mai ambițioase din istoria cinematografiei, cunoscut pentru utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și pentru lumea fascinantă creată pe planeta Pandora.

Lansarea oficială a filmului în cinematografe este programată pentru 19 decembrie 2025. Până atunci, rămâne de văzut dacă focul și cenușa vor aduce un nou record sau doar scântei vizuale.

Fanii pot viziona trailerul oficial aici:

