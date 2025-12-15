Cine sunt atacatorii de la celebra plajă Bondi, responsabili de uciderea a 15 persoane

Presupușii autori din spatele atacului de pe plaja Bondi sunt o pereche tată-fiu suspectată că a folosit arme de foc obținute legal pentru a comite masacrul, potrivit poliției, scrie The Guardian.

Cine erau cei doi atacatori de pe plaja Bondi

Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat la fața locului și dus la un spital din Sydney cu răni grave. Tatăl său, în vârstă de 50 de ani, raportat ca fiind Sajid Akram, a fost împușcat mortal de poliție, care nu a confirmat încă numele lor.

Cei doi au ucis 15 persoane și au rănit alte zeci în atacurile armate care au avut loc duminică, în timpul unei adunări pentru a sărbători prima noapte de Hanuka.

Fiul, în atenția autorităților australiene

Fiul era cunoscut poliției și agențiilor de securitate din New South Wales, în timp ce tatăl său avea un permis de port armă cu șase arme înregistrate pe numele său. Toate cele șase arme de foc au fost recuperate, a declarat poliția. Patru dintre aceste arme, despre care se crede că includ o pușcă și o armă de vănâtoare, au fost confiscate la fața locului în Bondi, iar alte arme au fost găsite și în timpul unei razii a poliției la o casă din Campsie, în sud-vestul orașului Sydney.

Naveed Akram, care lucra ca zidar, a intrat în atenția Organizației Australiene de Informații de Securitate (Asio) în octombrie 2019, potrivit prim-ministrului, Anthony Albanese. El a fost examinat timp de șase luni din cauza presupuselor sale asocieri cu anumite persoane, ABC relatând că ancheta antiteroristă a implicat o celulă a Statului Islamic.

The terrorist from the attack in Bondi Beach in Sydney is Naveed Akram. Born in 2001 pic.twitter.com/u4XRr7dzoa — Chaya’s Clan (@ChayasClan) December 14, 2025

„A fost examinat pe baza asocierii sale cu anumite persoane și s-a evaluat că nu există indicii privind vreo amenințare continuă sau amenințarea că ar fi implicat în acte de violență”, a declarat premierul.

Cei doi bărbați locuiau într-o altă casă din Bonnyrigg, în vestul orașului, care a fost, de asemenea, percheziționată duminică noaptea, potrivit unui comisar de poliție din NSW, Mal Lanyon. El a adăugat că nu există nimic „care să indice că vreunul dintre bărbații implicați în atacul de ieri îl plănuia” și a confirmat că bărbatul mai în vârstă deținea permis de port armă de un deceniu.

Deși poliția nu a confirmat numele celor doi, a publicat detalii despre vârstele lor, suburbia în care locuiau și informații despre permisul de port armă al bărbatului în vârstă. Sajid deținea un permis de port armă de categoria AB, a declarat poliția. Acesta este un permis care impune unei persoane să demonstreze poliției că are o „nevoie specială” de anumite arme, care pot include arme de foc cu încărcare pe la gura țevii (altele decât pistoalele); puști cu percuție centrală (altele decât cele cu încărcare automată); și combinații de pușcă/armă de vânătoare.

Naveed, fiul, era născut în Australia

Naveed este născut în Australia, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Tony Burke. Tatăl său a sosit în Australia cu o viză de student în 1998, a fost transferat în 2001 la o viză de partener și de atunci a avut vize de rezident cu drept de reîntoarcere. Șeful tânărului îl descrie ca pe un muncitor harnic căruia îi plăcea boxul.

Până de curând, Naveed Akram lucra ca zidar. Bărbatul care l-a angajat a spus că l-a luat ca ucenic acum șase ani, descriindu-l ca fiind un muncitor harnic care nu avea niciodată liber. Însă, acum câteva luni, Naveed a anunțat că și-a rupt încheietura mâinii la box și că nu va mai putea lucra până în 2026. Și și-a cerut plata tuturor drepturilor salariale.

„Acum nu te poți abține să nu te gândești, el scoțând toți banii, pe ce îi va cheltui”, a spus angajatorul.

Nu-l cunoștea bine pe Naveed, spunând că a angajat zeci de oameni în același timp, dar era considerat o persoană liniștită: „În zidărie, lucrezi îndeaproape ca o echipă la șantier, dar el nu se asocia cu nimeni altcineva în afara orelor de program... lua prânzul singur, nu cu altcineva”, a spus el.

Descris ca un muncitor harnic, dar ciudat

Știa că Naveed avea „origini musulmane”, dar nu vorbea prea mult despre religie la locul de muncă. El a spus că unii angajați i-au spus că părinții lui Naveed s-au despărțit și s-au apropiat de tatăl său. De asemenea, a contestat afirmațiile conform cărora Naveed și-ar fi pierdut locul de muncă, spunând că și-ar fi dorit ca acesta să se întoarcă la muncă, în ciuda accidentării la încheietura mâinii. „Făcuse niște box în afara orelor de program... a spus că doctorul i-a spus să aibă o pauză de câteva luni”, a spus angajatorul.

„L-am întrebat dacă se poate întoarce puțin mai devreme... fiind un muncitor bun și tot ce trebuie, m-am gândit: nu vreau să-l pierd pe tipul ăsta. Ca zidar, nu l-am putut critica; muncea bine. Era un angajat bun, din punctul ăsta de vedere”, a mai spus el.

Un alt zidar l-a descris pe Naveed ca fiind un coleg ciudat, dar un muncitor harnic care era interesat de vânătoare. Deși autoritățile nu au relatat că fiul era deținător autorizat de arme de foc, un coleg a susținut că vâna regulat și vorbea despre împușcarea iepurilor și a altor animale în jurul orașului Crookwell, în podișurile sudice ale statului. Există, de asemenea, suspiciuni neconfirmate conform cărora Naveed ar fi fost membru al unui club de vânătoare, după ce au apărut imagini cu ceea ce pare a fi un card de membru găsit în portofelul său. Nu s-a confirmat încă dacă era membru al clubului.

La scurt timp după atac, o fotografie veche cu Naveed, postată inițial de șeicul Adam Ismail, șeful Institutului Al-Murad, a devenit virală.

One of the Bondi terrorists. Guy on the right. Naveed Akram. Star student of Al-Murad Institute in Sydney. pic.twitter.com/GQtP53cCz6 — Donovan Nagel (@DonovanNagel) December 14, 2025

Ismail s-a distanțat de bărbat, declarând că nu l-a mai văzut pe tânăr din 2022: „Așa cum am făcut cu mii de studenți de-a lungul anilor, l-am învățat recitarea Coranului și araba doar pentru o perioadă de un an”, a spus el. Ismail a mai spus că este profund întristat de ceea ce s-a întâmplat și a transmis condoleanțe victimelor și comunității evreiești. „(Coranul)... afirmă clar că a lua o viață nevinovată este ca și cum ai ucide întreaga umanitate. Acest lucru arată clar că ceea ce s-a întâmplat ieri la Bondi este complet interzis în Islam”. a adăugat el.

