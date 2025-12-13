€ 5.0904
Stiri

Germania trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei
Data publicării: 15:08 13 Dec 2025

Germania trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei
Autor: Ioan-Radu Gava

militari face fac antrenamente _INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru INQUAM PHOTOS EDUARD VÎNĂTORU
 

Germania va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect ce va consolida securitatea în estul Poloniei.

Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească, relatează sâmbătă AFP și Agerpres.

Polonia, un susţinător ferm al Ucrainei în lupta sa împotriva Moscovei, şi-a anunţat în mai intenţia de a consolida o porţiune lungă a frontierei sale, care include zona de graniţă cu Belarus şi enclava rusă Kaliningrad.

Principala misiune a militarilor germani în Polonia va consta în activităţi precum "construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată şi ridicarea de bariere antitanc", a declarat vineri seara un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării.

"Sprijinul oferit de soldaţii germani în această operaţiune se limitează la activităţi de inginerie militară", a insistat el, estimând la circa 50 numărul militarilor germani care vor fi trimişi în Polonia.

Misiunea este programată să se desfăşoare începând din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârşitul anului 2027.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că nu este necesară aprobarea parlamentului pentru această desfăşurare, deoarece "nu există niciun pericol imediat pentru soldaţi legat de conflicte militare".

Cu excepţia unor cazuri excepţionale, parlamentul german trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate ale ţării în străinătate.

De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Varşovia a sprijinit ferm Kievul şi a servit drept punct de tranzit major pentru armele furnizate de aliaţii occidentali Ucrainei.

Varşovia îşi modernizează, de asemenea, armata şi a crescut cheltuielile pentru a-şi consolida apărarea.

Germania este al doilea cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, după Statele Unite, şi a livrat Kievului o cantitate considerabilă de echipamente, de la sisteme de apărare aeriană la vehicule blindate.

polonia
germania
militari
