Mărcile de mașini rulate care au kilometrajul cel mai des manipulat - studiu

În top 3 se află Audi, Toyota şi Renault, potrivit unui studiu realizat de o companie de profil, cea analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatori în 2025.

Audi A8, mașina al cărui kilometraj a fost cel mai frecvent dat înapoi

"În 2025, maşina din România al cărui kilometraj a fost cel mai des dat înapoi a fost Audi A8 - 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate pe carVertical aveau kilometrajul manipulat. În medie, kilometrajul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km.

Următoarele pe listă au fost: Toyota Prius (18,1%) şi Renault Master (17,7%). Kilometrajul modelelor Toyota Prius a fost derulat în medie cu 181.200 km, în timp ce kilometrajul pentru Renault Master a fost redus cu 239.282 km. Ambele valori sunt exorbitante, suficient cât să afecteze imens valoarea maşinilor", conform cercetării carVertical.

Vezi și - A cumpărat o Dacia Bigster Full Hybrid nouă, dar e de noaptea minții ce s-a întâmplat în opt luni de la achiziție

Escrocii importă vehicule dintr-o ţară în alta şi le dau kilometrajul înapoi

Sursa citată afirmă, în context, că multe dintre aceste modele sunt populare şi în alte ţări din Europa. De multe ori escrocii importă vehicule dintr-o ţară în alta şi le dau kilometrajul înapoi. Pentru că ţările nu schimbă date din istoricul vehiculelor, autorităţile locale de înmatriculare nu pot vedea întotdeauna înregistrările anterioare ale kilometrajului.

Din păcate, nici nu există reglementări în curs de aprobare, cu scopul de a rezolva această problemă, susţin reprezentanţii companiei.

Verificarea istoricului unei mașini rulate este esențială

În aceste condiţii, este foarte importantă verificarea istoricului unei maşini rulate înainte de a o cumpăra folosind un furnizor de servicii care poate accesa baze de date internaţionale. Având acces la informaţii din ţări multiple, cumpărătorii pot evalua mai bine adevărata stare a vehiculului.

"Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar şi alte astfel de informaţii importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituţiilor naţionale şi ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa uşor aceste informaţii, motiv pentru care şoferii din Europa riscă să cumpere maşini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care şoferii şi bugetele naţionale pierd extrem de mulţi bani anual", a transmis Matas Buzelis, expert în piaţa auto din cadrul carVertical.

Modelele de mașini care au odometrul cel mai des manipulat nu au întotdeauna cele mai mari reduceri de kilometraj

În România, cele mai mari reduceri medii au fost găsite la modelele Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter şi Renault Master. Citirile odometrului pentru Fiat Ducato au fost diminuate în medie cu 266.752 km, iar pentru Mercedes-Benz Sprinter media a fost de 262.390 km. Renault Master este pe locul trei cu o medie de 239.282 km.

"Într-un raport de istoric auto, şoferii pot vedea cum a evoluat kilometrajul unei maşini de-a lungul timpului, când a fost manipulat şi cu câţi kilometri a fost redus. Unele maşini au kilometrajul dat înapoi de mai multe ori pentru a fi mai atractive când sunt scoase la vânzare pe piaţa maşinilor second-hand.

Pe lângă preţul de achiziţie umflat artificial, aceste maşini sunt extrem de dificil de întreţinut - se vor strica mult mai repede şi reviziile sunt greu de programat, neavând acces la valoarea reală a kilometrajului. Dacă cumperi o astfel de maşină şi vrei să o vinzi în viitor, sunt şanse mari să suporţi scăderea de valoare şi să o vinzi la un preţ mult mai mic în comparaţie cu preţul de achiziţie", a zis Buzelis.

Modelul de mașină care pare că are cel mai mic risc

Dintre cele 20 de modele din România care au cel mai frecvent kilometrajul derulat, cel mai mic risc pare să fie asociat cu Peugeot Boxer - doar 12,1% dintre toate modelele Peugeot Boxer verificate pe platforma citată care a făcut studiul aveau kilometraj manipulat.

"Deşi şansele de a cumpăra un Peugeot Boxer care are kilometrajul dat înapoi sunt vizibil mai mici decât cu un Audi A8, totuşi ponderea odometrelor manipulate este semnificativă. Practic unul din 8 modele Peugeot Boxer care au fost verificate în România ar putea avea kilometrajul modificat", se mai arată în sondaj menţionat. Următoarele pe listă au fost Volkswagen Sharan (12,6%) şi Mercedes-Benz E-Class (12,7%).

Care e situația în Europa

Dacă punem la un loc toate ţările europene incluse în studiu, atunci modelele al căror kilometraj a fost derulat cel mai des sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) şi Volvo V70 (9,3%), potrivit documentului.

Studiul a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatorii companiei între ianuarie 2025 şi decembrie 2025. Înregistrările de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate după marcă şi model de maşină, analizate, convertite în procente şi clasificate în consecinţă, notează Agerpres.

Vezi și - EXCLUSIV Mașina care "nu bate", "nu troncăne", dar e respinsă la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii, pentru a trece de exigențele inginerilor RAR