Compania care te plătește o jumătate de milion de euro ca să demisionezi

Mercedes-Benz a demarat un amplu program de plecări voluntare, oferind sume care pot ajunge până la 500.000 de euro celor care aleg să părăsească compania. Propunerea a fost transmisă către aproximativ 40.000 de angajați, iar în jur de 4.000 dintre ei au acceptat deja acest pachet, potrivit Handelsblatt.

În Germania acești angajați beneficiază de protecție împotriva concedierilor forțate până în 2034

Prin această măsură, grupul german urmărește să reducă cheltuielile cu circa cinci miliarde de euro până în 2027, dintre care aproximativ un miliard să provină din diminuarea costurilor cu personalul. Programul vizează exclusiv personalul care nu lucrează direct pe linia de producție, precum angajați administrativi, ingineri, IT-iști, coordonatori de echipă sau maeștri de schimb.

În Germania, acești angajați beneficiază de protecție împotriva concedierilor forțate până în 2034, în baza contractelor colective de muncă. Din acest motiv, compania a apelat la stimulente financiare consistente pentru a convinge personalul să renunțe voluntar la contract. Inițiativa a debutat în aprilie și se va derula până la finalul lunii martie 2026.

Reorganizare în industria auto

Planul de reducere a personalului nu are un număr fix de posturi vizate, dar se referă la câteva mii de angajați. Scopul principal este realizarea economiilor estimate la un miliard de euro din costurile salariale. Costurile pentru materia primă, producție, energie, dar și avansul intelingenței artificiale au determinat compania să eficientizeze bugetele și felul în care cheltuie banii.

În același timp, Mercedes-Benz continuă să investească în recalificarea angajaților pentru proiecte noi și tehnologii emergente, a precizat un membru din conducerea companiei.