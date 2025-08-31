Data publicării:

Mircea Badea, concluzia zilei despre șoferii români

Foto: Antena 3 CNN

Mircea Badea a tras o concluzie despre șoferii români.

Într-un story publicat pe Instagram, Mircea Badea și-a exprimat dezmăgirea față de șoferii români care „reușesc“ să facă accidente pe autostradă, acolo unde este aproape imposibil să intri în coliziune... dacă ești atent.

În opinia jurnalistului, mulți conducători auto se consideră piloți de raliu și produc accidente care în mod normal ar putea fi evitate, iar în acest fel pun în situații dificile și alți șoferi care se află pe șosele.

„Șoferul român, fiind și pilot, Verstappen, dar și cretin, face accidente pe autostradă, cum a fost, de curând, un accident în lanț cu cinci mașini. Astfel mergem cu 30-40 km/h, după care stăm foarte mult timp, pentru că unii se cred piloți... și pentru că... cretini“, a spus Mircea Badea într-un story publica duminică seara pe profilul său de Instagram.

Un accident rutier în care au fost implicate opt persoane s-a produs sâmbătă seara pe autostrada A1, în zona Floreşti-Stoeneşti, fiind declanşat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Giurgiu.

Potrivit ISU Giurgiu, accidentul s-a produs între două autoturisme, pe Autostrada 1 la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti.

„În urma accidentului rutier, au rezultat cinci victime, patru adulţi şi un minor. Acestea au fost transportate la spital, conştiente şi cooperante, pentru investigaţii de specialitate“, a informat ISU Giurgiu.

