Cum a evitat Mircea Badea două accidente rutiere în 100 km: Nu se poate așa ceva!

Mircea Badea explicat că, deși mult timp a crezut că lipsa autostrăzilor este principala cauză a accidentelor din România, realitatea arată altfel: comportamentul iresponsabil al șoferilor este de fapt problema. Acesta a subliniat că, în opinia sa, mulți șoferi români sunt „cretini” în trafic, iar acest comportament duce la accidente chiar și pe autostrăzi.

„A fost un carambol, deci un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme, vreo 6, pe Autostrada Soarelui. Accidentul a fost surprins de o cameră de bord a unui automobil care se afla exact în spatele celor care au fost implicați în accident.S-a declanșat planul roșu de intervenție, au venit tone de oameni.

Multă vreme am avut senzația, și am trăit cu această senzație, am avut această percepție, care este în mod evident eronată, că accidentele în România sunt din cauza lipsei autostrăzilor. Atunci când ai contrasens și trebuie să depășești, atunci se întâmplă accidentele. Deci, în principiu, așa am considerat foarte mulți ani în această viață, că accidentele în România se întâmplă din cauza lipsei autostrăzilor.



Când au început să mai existe autostrăzi în România mi-am dat seama că nici vorbă! Nu asta este cauza pentru care în România sunt foarte multe accidente și răspunsul meu, care este perfect nediplomatic și pe care nu mă sfiesc totuși să-l articulez: șoferul român este cretin. Șoferul român este cretin! O spune, cu alte cuvinte și cu mult mai multă autoritate, dar și delicatețe, domnul Titi Aur care, săracu’, e într-o cruciadă teribilă împotriva cretinismului șoferilor din România, o cruciadă, fără niciun fel de șansă de reușită. Sigur, nu fiecare dintre noi!



Fiecare dintre noi este un șofer minunat, niște oameni deștepți, dar când tragem linie, per total, când vorbim despre numere mari, despre statistică, aceasta este concluzia mea și, repet, nu mă sfiesc să o spun: șoferul român este cretin. Și am constatat asta inclusiv pe autostradă. Nu lipsa autostrăzii duce la accident, cretinismul șoferului duce la accident, inclusiv pe autostradă”, a spus Mircea Badea.

„În România nu știm să conducem și conducem prostește"

Mircea Badea a relatat o experiență recentă pe Autostrada A2, unde susține că a evitat două accidente în doar 100 km. Acesta a descris comportamentul periculos al unor șoferi care circulau extrem de aproape de mașina sa, fără semnale sau justificări, și i-a criticat dur, comparându-i ironic cu Max Verstappen, pilot de Formula 1. Mircea Badea a concluzionat că problema principală în trafic nu este infrastructura, ci „cretinismul” unor șoferi români, pe care îl consideră periculos.

„De curând, am mers și eu pe autostrada asta, l-am dus pe copil la țară și o parte din drum e pe autostrada asta, A2. Prieteni, eu cred că am evitat două accidente aproape ca și făcute, în 100 de km, că după aia am ieșit după autostradă. În 100 de km, mă, oamenilor, nu se poate așa ceva!



Deci eram în șir - erau două șiruri, ăla de pe banda dreaptă și ăla de pe banda stângă - și banda stângă, adică asta dinspre parapeți, depășea șirul de pe banda dreaptă. Până aici, nimic în neregulă. În spatele meu erau două tute, indiferent de sex. Băi, nene, stăteau lipite de bara mea. Deci orice fel de frână aș fi pus, alea intrau că nu aveau cum să pună frână în același timp cu mine niciodată. Evident că în fața mea erau multe alte mașini. Alea două tute erau lipite de mine. M-am dat la o parte când le-am văzut. Nu dădeau flash-uri, nu dădeau semnal, nu păreau că au o urgență. Le-am văzut că sunt proaste grămadă, tutele, și m-am dat pe banda din dreapta. Am intrat pe banda din dreapta, m-au depășit de ziceai că sunt... ce, mă, Verstappen era mic copil. E plin de Verstappen în România, toți suntem Verstappen, toți suntem piloți și ne grăbim teribil și avem niște curse de câștigat, niște milioane de dolari de câștigat.



Au trecut cele două, am intrat la loc pe banda din stânga, în șirul depășitor, iar alea stăteau lipite de ăla din fața lor. Am lăsat distanță foarte mare. Am zis: „Dacă astea nu fac un accident, mare lucru”. Din fericire, până am ieșit eu de pe autostradă, n-au făcut, dar nu poți să știi după aia.



Deci, încă o dată: În România nu știm să conducem și conducem prostește, absolut prostește. Prostia parcă e totuși un termen nu suficient de precis sau e mult atenuat. Nu! Prostia e o stare incipientă. Cretinismul este, în opinia mea de conducător auto cu o uriașă experiență, cretinismul este cel care caracterizează comportamentul șoferului român. Repet, nu al fiecăruia dintre noi, dar când tragem linie: cretinism, absolut cretinism!”, a spus Mircea Badea la emisiunea „În gura presei", de pe Antena 3 CNN.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News