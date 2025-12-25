Donald Trump nu-și uită dușmanii nici în ziua de Crăciun. Ce le transmite „scursurilor Stângii Radicale“

Președintele Statelor Unite a publica, pe X, un text în care le urează „Crăciun fericit“ inclusiv „scursurilor Stângii Radicale“ despre care spune că „încearcă să ne distrugă țara, dar vor eșua lamentabil“.

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv scursurilor Stângii Radicale care fac tot posibilul să ne distrugă Țara, dar eșuează lamentabil. Nu mai avem granițe deschise, bărbați în sporturile feminine, transgender pentru toată lumea sau aplicarea slabă a legii.

Ce avem însă este o piață bursieră la nivel record și conturi 401(k), cele mai scăzute rate ale criminalității din ultimele decenii, fără inflație și, ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte peste așteptări.

Tarifele ne-au adus trilioane de dolari în creștere și prosperitate și cea mai puternică securitate națională pe care am avut-o vreodată. Suntem din nou respectați, poate ca niciodată până acum. Dumnezeu să binecuvânteze America!!!”, a scris Donald Trump pe X.