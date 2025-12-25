€ 5.0890
DCNews Politica Mesajul președintelui Nicușor Dan în ziua de Crăciun
Data actualizării: 10:57 25 Dec 2025 | Data publicării: 10:54 25 Dec 2025

Mesajul președintelui Nicușor Dan în ziua de Crăciun
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj cu ocazia Crăciunului.

Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.

"Naşterea lui Hristos este pentru noi, creştinii, sărbătoarea speranţei, a luminii şi a adevărului credinţei. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei şi ne readuce mai aproape de esenţa valorilor care dau sens vieţii noastre. Momentele petrecute în familie şi bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai preţioase daruri, pe care, în tumultul vieţii de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui", a scris şeful statului, joi, de Crăciun, pe pagina sa de Facebook.

CITEȘTE ȘI              -             Nicușor Dan, pentru Politico: Trump a schimbat lumea. Europa este prea slabă

El le transmite românilor "Crăciun binecuvântat!".

"În aceste zile speciale, să ne regăsim liniştea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înţelepţi şi mai înţelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forţa unei naţiuni conştientă de identitatea sa şi hotărâtă să îşi construiască viitorul cu încredere. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!", îşi încheie preşedintele mesajul.

nicusor dan
presedintele romaniei
craciun
Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
