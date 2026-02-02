€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Politica Daniel Băluță știe cine l-ar fi otrăvit cu arsenic și mercur: „Pot apărea probleme de unde nu te aștepți”
Data actualizării: 23:36 02 Feb 2026 | Data publicării: 22:10 02 Feb 2026

Daniel Băluță știe cine l-ar fi otrăvit cu arsenic și mercur: „Pot apărea probleme de unde nu te aștepți”
Autor: Iulia Horovei

daniel baluta psd sector 4 Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4 al Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a oferit mai multe detalii despre otrăvirea sa cu arsenic și mercur, spunând că știe cine stă în spatele acestui incident.

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a anunțat, luni seară, că „știe” cine se află în spatele otrăvirii sale cu arsenic și mercur. În același timp, el a exclus, deocamdată, o plângere penală la Poliție în acest sens, lăsând deschisă, însă, această posibilitate: „Dacă voi avea probe, cu certitudine voi face acest lucru”, a spus el.

Daniel Băluță: „Cineva mi-a făcut rău. Plătesc cu propria-mi sănătate consecințele”

Motivul pentru care am făcut acest demers are legătură cu ideea de a-i anunța pe cei care au avut intențiile. Am o presupunere. Nu e politic, am mai spus lucrul acesta. În niciun caz nu trăim într-un astfel de stat. De aceea n-am vorbit în timpul campaniei electorale despre așa ceva, pentru că nu mi-am dorit ca oamenii să mă perceapă ca pe un individ care dorește să se victimizeze. Am fost un luptător, sunt un luptător și voi fi un luptător. Dar este un semnal de alarmă și un semnal de atenție și pentru alți oameni, în ideea de a fi atenți cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru că pot apărea probleme de acolo de unde nu te aștepți. Să știe că am aflat că mi se întâmplă acest lucru.

(...) Nu e vorba despre o presupusă intoxicație - analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate. E o certitudine. Cineva mi-a făcut rău. Nu a vrut, mi-a făcut rău. Este adevărat că răul acesta este gradual, dar, din păcate, sunt efecte pe termen lung, pe care nu le putem anticipa. Sunt medic și m-am documentat destul de bine vizavi de complicații care ar putea să apară. O particularitate a acestei ingerințe cu metale grele este că nu poți să spui, cu certitudine, când s-a întâmplat. Unele dintre ele nu pot fi decelate la timp. Probabil nu am acordat suficientă atenție unor lucruri și plătesc cu propria-mi sănătate consecințele. (...) Sunt un om extrem de rațional și nu unul care să se plângă. Și până când nu am nicio certitudine, nu aș putea niciodată să fac un demers (n.r. plângere penală). Analizez, în continuare, ultima perioadă și sunt convins că, într-un fel sau altul, voi ajunge la un rezultat. Nu este firesc să întreprinzi măsuri până când nu ești sigur de ceva”, a declarat Daniel Băluță, luni, 2 februarie, la Digi24.

Băluță neagă orice legătură cu situația Gabrielei Firea

Edilul a exclus și vreo legătură cu situația din urmă cu șapte ani, a colegei sale de partid, Gabriela Firea: „Cu certitudine, este o pură coincidență. Nu există o legătură”, a spus Băluță.

Atunci, fosta primăriță a Capitalei a aflat că are o sârmă de 4 centimetri în colon. Firea declara, la acea vreme, că nu știe dacă obiectul a ajuns accidental în corp sau a fost o acțiune deliberată împotriva sa. 

Citește și: •  Bogdan Chirieac: Bolojan, autorul „celui mai sângeros atac” asupra mediului de afaceri. PSD reacționează prea târziu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
otravire
arsenic
mercur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Cancelarul german Merz cere autonomie europeană față de SUA
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Tot mai mulți minori apelează la linia unică de ajutor: Ministerul Sănătății începe un parteneriat cu Asociația Telefonul Copilului
Publicat acum 7 ore si 32 minute
3 decese pe zi pe şoselele din România în 2025. Siguranţa rutieră, încotro? - VIDEO
Publicat acum 7 ore si 45 minute
„Liber la negocieri” între SUA și Iran. Bogdan Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Flagrant spectaculos la Arad: Polițist de la rutieră săltat direct din trafic după ce ar fi primit mită / Video
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close