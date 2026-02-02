Daniel Băluță știe cine l-ar fi otrăvit cu arsenic și mercur: „Pot apărea probleme de unde nu te aștepți”

Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, a anunțat, luni seară, că „știe” cine se află în spatele otrăvirii sale cu arsenic și mercur. În același timp, el a exclus, deocamdată, o plângere penală la Poliție în acest sens, lăsând deschisă, însă, această posibilitate: „Dacă voi avea probe, cu certitudine voi face acest lucru”, a spus el.

Daniel Băluță: „Cineva mi-a făcut rău. Plătesc cu propria-mi sănătate consecințele”

„Motivul pentru care am făcut acest demers are legătură cu ideea de a-i anunța pe cei care au avut intențiile. Am o presupunere. Nu e politic, am mai spus lucrul acesta. În niciun caz nu trăim într-un astfel de stat. De aceea n-am vorbit în timpul campaniei electorale despre așa ceva, pentru că nu mi-am dorit ca oamenii să mă perceapă ca pe un individ care dorește să se victimizeze. Am fost un luptător, sunt un luptător și voi fi un luptător. Dar este un semnal de alarmă și un semnal de atenție și pentru alți oameni, în ideea de a fi atenți cu lucrurile care se întâmplă în jurul lor, pentru că pot apărea probleme de acolo de unde nu te aștepți. Să știe că am aflat că mi se întâmplă acest lucru.

(...) Nu e vorba despre o presupusă intoxicație - analizele medicale nu fac altceva decât să confirme o realitate. E o certitudine. Cineva mi-a făcut rău. Nu a vrut, mi-a făcut rău. Este adevărat că răul acesta este gradual, dar, din păcate, sunt efecte pe termen lung, pe care nu le putem anticipa. Sunt medic și m-am documentat destul de bine vizavi de complicații care ar putea să apară. O particularitate a acestei ingerințe cu metale grele este că nu poți să spui, cu certitudine, când s-a întâmplat. Unele dintre ele nu pot fi decelate la timp. Probabil nu am acordat suficientă atenție unor lucruri și plătesc cu propria-mi sănătate consecințele. (...) Sunt un om extrem de rațional și nu unul care să se plângă. Și până când nu am nicio certitudine, nu aș putea niciodată să fac un demers (n.r. plângere penală). Analizez, în continuare, ultima perioadă și sunt convins că, într-un fel sau altul, voi ajunge la un rezultat. Nu este firesc să întreprinzi măsuri până când nu ești sigur de ceva”, a declarat Daniel Băluță, luni, 2 februarie, la Digi24.

Băluță neagă orice legătură cu situația Gabrielei Firea

Edilul a exclus și vreo legătură cu situația din urmă cu șapte ani, a colegei sale de partid, Gabriela Firea: „Cu certitudine, este o pură coincidență. Nu există o legătură”, a spus Băluță.

Atunci, fosta primăriță a Capitalei a aflat că are o sârmă de 4 centimetri în colon. Firea declara, la acea vreme, că nu știe dacă obiectul a ajuns accidental în corp sau a fost o acțiune deliberată împotriva sa.

Citește și: • Bogdan Chirieac: Bolojan, autorul „celui mai sângeros atac” asupra mediului de afaceri. PSD reacționează prea târziu