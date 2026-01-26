Ucraina, acuzată de ingerință ”nerușinată” în alegerile din Ungaria. Miză uriașă pentru Kiev

Peter Szijjarto a spus că Ucraina are, în alegerile din Ungaria, interese "cruciale pentru ei", transmite Reuters. El făcuse afirmaţii similare şi vineri.

Peter Szijjarto a adăugat că dacă guvernul suveran şi patriotic condus de premierul Viktor Orban rămâne la putere, Ucraina "nu va deveni membră a Uniunii Europene şi nu va putea să târască Ungaria în război". Ucraina nu va putea obţine banii cetăţenilor maghiari, pentru a menţine "un regim corupt", transmite Reuters; el făcuse afirmaţii similare şi vineri.

Ucraina "a început manevre de amestec grosolan"

În podcastul Ora Adevărului, şeful diplomaţiei de la Budapesta a spus că au avut loc schimbări calitative în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Ungaria. Ucraina "a început manevre de amestec grosolan, direct şi cu neruşinare, depăşind orice bariere diplomatice rămase".

În cazul în care partidul Tisza, "un partid al Bruxellesului", ar câştiga alegerile, ucrainenii "ar primi direct undă verde în UE", a afirmat Szijjarto. Ucrainenii "ştiu că liderii Tisza vor spune 'da' la orice spune Bruxellesului şi vor da banii ungurilor pentru a conduce Ucraina".

Miza alegerilor

Cu privire la unele declaraţii ale omologului său ucrainean Andrii Sibiga, difuzate sâmbătă pe X, ministrul a spus că "pe baza situaţiei calitativ noi după weekend, miza alegerilor este (o opţiune) între Ungaria şi Ucraina".

Amestecul ucrainean este "neobişnuit de dur, chiar şi după standardele politicii internaţionale actuale", ca şi cum Sibiga şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-ar anunţa participarea la alegerile parlamentare ungare. Ei "nu se vor sfii să folosească orice instrument de care dispun", în următoarele două luni şi jumătate.

"Aceste alegeri ne pot costa suveranitatea"

"Trebuie să fim foarte atenţi, fiindcă aceste alegeri ne pot costa suveranitatea. Dacă îi lăsăm pe ucraineni să ia decizia, ne vom pierde suveranitatea, ţara va trebui să intre în război, Ucraina va intra în Uniunea Europeană şi va aduce cu ea mafia ucraineană, şi ne vor lua banii ca să funcţioneze propriul lor regim corupt", şi-a avertizat Szijjarto conaţionalii, notează Agerpres.

Vezi și - Viktor Orban, reacție acidă către Zelenski: "Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Se pare că nu ne vom înţelege niciodată!"