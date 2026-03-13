€ 5.0938
Stiri

DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 14. Soldat francez ucis și avion american prăbușit. Clădire avariată în Dubai
Data actualizării: 10:38 13 Mar 2026 | Data publicării: 09:08 13 Mar 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 14. Soldat francez ucis și avion american prăbușit. Clădire avariată în Dubai
Autor: Iulia Horovei

razboi iran orientul mijlociu atac Atac în Liban. Rol ilustrativ/ Sursa foto: Agerpres

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă în a 14-a zi, cu noi atacuri, informații și declarații actualizate în timp real, în acest live text.

UPDATE: Un bărbat polonez a fost arestat în Grecia sub acuzația de spionaj la baza militară utilizată de forțele americane din Creta

Poliția greacă a arestat un cetățean polonez sub acuzația de spionaj la baza militară utilizată de forțele americane din Creta, relatează agenția de știri ANA.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani ar fi fotografiat navele care intrau în baza de pe insulă, fiind arestat joi. El a negat acuzațiile.

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, a trecut prin Souda la sfârșitul lunii trecute.

Pe 2 martie, un bărbat georgian a fost, de asemenea, arestat sub acuzația de spionaj la bază.

UPDATE: Iranul arestează patru persoane pentru cooperare cu „rețele ostile”

Comandamentul poliției IRGC (FARAJA) a arestat patru persoane acuzate că au transmis informații sensibile canalului britanic de televiziune în limba farsi,  transmite agenția de știri iraniană Tasnim.

Tasnim descrie canalul drept o „rețea ostilă, anti-iraniană”.

Se spune că persoanele arestate „au stocat informații confidențiale pe telefoanele lor despre locațiile impactului rachetelor și ale bombardamentelor și le-au trimis către această rețea”.

UPDATE: Discuție între miniștrii de Externe iranian și indian

Ministrul iranian de Externe Araghchi a discutat telefonic cu omologul său indian Jaishankar despre războiul în curs și problemele de securitate regională, relatează agenția de știri de stat iraniană IRNA.

În timpul apelului, Araghchi a subliniat rolul organizației interguvernamentale BRICS, din care sunt membre atât Iranul, cât și India, în „sprijinirea stabilității regionale și globale”.

De asemenea, el a cerut instituțiilor internaționale și regionale să condamne atacurile americano-israeliene asupra Iranului, potrivit agenției.

Jaishankar și-a exprimat speranța că cele două țări pot extinde relațiile bilaterale și „a subliniat importanța găsirii unei modalități de a consolida stabilitatea și securitatea durabile în regiune”, a menționat IRNA.

UPDATE: Aproape 3.000 de răniți în Israel, de la începutul războiului

Ministerul Sănătății din Israel a declarat că cel puțin 2.975 de persoane au fost rănite în atacuri de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Între timp, Australia le-a cerut oficialilor neesențiali detașați în Liban să plece din cauza „deteriorării situației de securitate” din regiune, a declarat ministrul de externe Penny Wong.

Wong a spus că un număr mic de oficiali vor rămâne în țară pentru a oferi asistență consulară australienilor.

UPDATE: Israelul și Iranul au avut un nou schimb de focuri în ultimele ore

Armata israeliană a declarat că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian în jurul orei 6 dimineața.

Israelul a început cel mai recent „val de atacuri la scară largă” asupra Iranului la ora 7 dimineața, vizând infrastructura regimului.

Forțele de Apărare Israeliene au atacat, de asemenea, o traversare a unui râu din Liban, despre care spun că a fost folosită de militanții Hezbollah, susținuți de Iran.

UPDATE: Un atac cu dronă ucide doi lucrători din Oman

Doi lucrători străini au fost uciși într-un atac cu dronă asupra unei instalații industriale din Oman, potrivit agenției de știri de stat, care citează o sursă de securitate.

Două drone s-au prăbușit în nordul țării, dar al doilea proiectil a căzut într-o zonă deschisă, fără a se raporta victime.

UPDATE: Garda Revoluționară Iraniană promite o represiune „mai dură” dacă vor izbucni noi proteste

Gărda Revoluționară din Iran a avertizat că orice proteste noi în țară se vor confrunta cu un răspuns mai dur decât represiunea anterioară din ianuarie, în care mii de oameni au fost uciși.

„Inamicul malefic, nereușind să își atingă obiectivele de luptă pe câmpul de luptă, urmărește din nou insuflarea fricii și a revoltelor stradale”, se arată în declarație.

Se promite că va organiza „o lovitură mai puternică decât pe 8 ianuarie” în cazul unor noi tulburări, potrivit Aljazeera.

UPDATE: Un avion american s-a prăbușit și un soldat francez a fost ucis, în a 14-a zi de război în Orientul Mijlociu

Atacurile cu rachete și drone au continuat în tot Orientul Mijlociu în această noapte și continuă în această dimineață

  • Irak: Un avion american de realimentare KC-135 s-a prăbușit, un grup militant susținut de Iran revendicând atacul. Eforturile de recuperare erau în curs în această dimineață;
  • Un soldat francez staționat în nordul Irakului a fost ucis și mai mulți au fost răniți într-un atac cu drone asupra unei baze militare;
  • Arabia Saudită a doborât aproape 50 de drone trimise în valuri multiple în primele ore ale dimineții;
  • Bahrain: Sirenele au sunat și în Bahrain, avertizând asupra unui foc de armă. Deasupra unei zone industriale era fum negru după ce autoritățile au declarat că resturile dintr-o interceptare au declanșat un incendiu;
  • EAU: Resturile dintr-o interceptare au deteriorat fațada unei clădiri din Centrul Financiar Internațional din Dubai;
  • Israel: Aproape 60 de persoane au fost rănite după ce grupul Hezbollah, susținut de Iran, a declarat că a lansat mai multe rachete asupra trupelor israeliene din sudul Libanului;
  • Liban: O persoană a fost ucisă în sud-vestul Beirutului într-un atac israelian, iar un alt atac a lovit un apartament din capitală, care a luat foc. Armata israeliană a declarat că acesta viza Hezbollah.

Știre inițială

Clădire avariată în Centrul Financiar Internațional din Dubai - băncile își închid sucursalele

Reziduurile provenite de la o interceptare reușită a unui atac iranian au avariat o clădire din Centrul Financiar Internațional din Dubai, a confirmat biroul de presă al emiratului.

Situația de securitate agravantă a zdruncinat biroul din Dubai ca refugiu sigur pentru afacerile din regiune.

Mai multe bănci importante și-au închis sucursalele din statele din Golf săptămâna aceasta și au evacuat personalul din clădirile lor.

Comandamentul militar comun al Iranului a amenințat băncile din regiune, după un presupus atac asupra unei clădiri legate de una dintre cele mai mari bănci publice ale țării, potrivit Sky News.

razboi
iran
sua
israel
