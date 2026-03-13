Criza somnului: Aproape 1 din 5 adulți suferă de apnee, atrage atenția medicul Beatrice Mahler de Ziua Mondială a Somnului 2026

Unul dintre pilonii fundamentali ai sănătăţii este somnul, a declarat vineri medicul pneumolog la Institutul "Marius Nasta" Beatrice Mahler, cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului 2026.
Somnul nu este un lux! Un somn de "calitate" regenerează mintea şi corpul, afirmă Beatrice Mahler.
"Astăzi, de Ziua Mondială a Somnului 2026, ne reamintim un adevăr esenţial: somnul nu este un lux, ci unul dintre pilonii fundamentali ai sănătăţii noastre! Starea de bine se sprijină pe 6 piloni importanţi: alimentaţie sănătoasă, mişcare regulată, managementul stresului, evitarea substanţelor nocive, somn restaurator, relaţii sănătoase. Ce înseamnă, de fapt, un somn restaurator? Nu e vorba doar de a dormi suficiente ore, ci de a avea un somn de 'calitate', care regenerează mintea şi corpul", a scris Beatrice Mahler pe o rețea socială.
Conform acesteia, în timpul somnului, corpul lucrează intens. Creierul se detoxifică de emoţiile negative şi consolidează informaţiile dobândite în ziua anterioară. Totodată, somnul REM (cu vise) stimulează creativitatea şi reglarea emoţională.
"Un somn bun permite sinteza de hormoni ai "fericirii", precum serotonina şi dopamina, care luptă împotriva stresului şi anxietăţii. Fără un somn profund, corpul rămâne într-o stare de alertă, ceea ce duce la oboseală, instabilitate emoţională şi un risc crescut de anxietate şi depresie", a susţinut medicul.
Beatrice Mahler a afirmat că prevalenţa tulburărilor de somn este foarte ridicată:
De asemenea, costurile socio-economice pentru ţările europene sunt substanţiale. Sunt raportate valori de până la 423 miliarde de euro (PPP 2019), echivalent cu mai mult de 3% din Produsul Intern Brut combinat al Europei.
Medicul pneumolog a adeclarat că un somn mai bun reprezintă o mai bună concentrare şi memorie, un sistem imunitar mai puternic, echilibru emoţional, rezilienţă şi creativitate.
"Nu lăsa nopţile nedormite să îţi afecteze calitatea vieţii! Fii atent la factorii de risc precum obezitatea, dezechilibrele hormonale sau stresul cronic. Starea de bine este un efort constant, iar somnul de calitate este fundaţia pe care se construieşte totul", a mai punctat Beatrice Mahler.
de Anca Murgoci