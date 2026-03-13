€ 5.0938
Patriarhia Română: Precizări privind săvârșirea slujbelor liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului și desfășurarea Procesiunii de Florii
Data actualizării: 08:02 13 Mar 2026 | Data publicării: 08:00 13 Mar 2026

Patriarhia Română: Precizări privind săvârșirea slujbelor liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului și desfășurarea Procesiunii de Florii
Autor: Crişan Andreescu

Patriarhia Foto: basilica.ro

Patriarhia Română precizează că slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului vor fi săvârșite la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, situată pe Colina Bucuriei din București

De asemenea, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale și pe întreaga durată a acestora, Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbe sau vizitare, deoarece, în prezent, în interiorul acesteia se continuă execuția lucrărilor de pictură.

Numai slujba Vecerniei, care va preceda Procesiunea de Florii, va fi săvârșită în după-amiaza Sâmbetei lui Lazăr (4 aprilie 2026), începând cu ora 15.00, pe platoul situat în fața Catedralei Naționale. Procesiunea de Florii va începe la ora 16.00 de pe esplanada din fața Catedralei Naționale și va ajunge până la Catedrala Patriarhală istorică, pe Colina Patriarhiei.

Programul de desfășurare și traseul procesiunii vor fi comunicate ulterior.

Pelerinii care doresc să participe la slujba Vecerniei din Sâmbăta Floriilor vor avea acces la spațiul special amenajat pe esplanada Catedralei Naționale, pentru acest eveniment liturgic, începând cu ora 14.30, potrivit basilica.ro.

