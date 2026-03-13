€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Info utile Târgul Național al Mierii, timp de trei zile, pe platforma apicolă Băneasa
Data publicării: 08:23 13 Mar 2026

Târgul Național al Mierii, timp de trei zile, pe platforma apicolă Băneasa
Autor: Crişan Andreescu

miere Foto: Crșan Andreescu

Bucureștenii sunt așteptați, de vineri, timp de trei zile, la ediția Târgului Național al Mierii, pe platforma Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.

Cea de-a 30-a ediție a Târgului Național al Mierii, care se va desfășura în perioada 13 - 15 martie 2026, pe platforma apicolă din Băneasa, reprezintă deja un eveniment cunoscut și așteptat la nivelul Capitalei, fiind dedicat în principal consumatorilor de produse apicole. Cei peste 100 de expozanți prezenți - apicultori și firme specializate, își vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obținute direct din stupină până la produse apicole condiționate sau alte preparate derivate din produse apicole - suplimente nutritive, cosmetice, etc., susțin organizatorii într-o postare pe site-ul ACA, potrivit Agerpres.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi prezente și produsele dedicate acestora - stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

Târgul Național al Mierii reprezintă locul perfect pentru a se îndulci cu minunatele produse ale stupului: miere, polen, propolis, lăptișor de matcă, suplimente nutritive și cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăția naturii, dar și din hărnicia albinelor și apicultorilor, au mai transmis organizatorii.

Prin organizarea acestui eveniment ne dorim, ca de fiecare dată, să creștem cât mai mult interesul pentru albină, apicultură și produse ale stupului, dată fiind importanța acestui sector pentru agricultură, mediu, sănătate și o alimentație, menționează asociația.

Anul 2025, un an dificil pentru apicultori

Președintele ACA, Răzvan Coman, declara la ediția din toamnă a târgului că anul 2025 s-a dovedit unul deosebit de dificil pentru apicultura românească, cu pierderi semnificative atât la nivelul producției de miere, cât și al efectivelor de albine.

Față de un an bun, cred că suntem undeva la 30%, deci o scădere de 70%. Un an bun înseamnă undeva la 20-25.000 de tone, iar pe fondul importurilor masive din afară - nu doar în România, ci la nivelul Uniunii Europene - de așa-zisă miere foarte ieftină, practic o parte dintre apicultori au renunțat la această activitate pentru că ieșeau în pierdere, a transmis atunci șeful ACA.

Comparativ cu un an normal, producția din 2025 s-a situat în jur de 30% din nivelul obișnuit, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 70%.

România ocupă locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, și locul trei la producția de miere.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 - 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii ani, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram. (Claudia Calotă)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Pensia medie lunară crește, iar numărul pensionarilor ajunge aproape de 5 milioane - date INS
Publicat acum 14 minute
Haos înainte de deschiderea sezonului estival. "Legea aberantă" care-i sabotează pe operatorii de pe litoral. Buzoianu, luată la întrebări de Chirieac
Publicat acum 19 minute
Cât a scăzut rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026
Publicat acum 29 minute
Trimite colet simplu și rapid cu garanția livrării în deplină siguranță
Publicat acum 35 minute
Scandal în trafic la Alba Iulia: O femeie, lovită de un alt șofer, la semafor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 13 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Un avion american s-a prăbuşit
Publicat acum 2 ore si 5 minute
BANCUL ZILEI: Relația de cuplu
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 14. Soldat francez ucis și avion american prăbușit. Clădire avariată în Dubai
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Serbia recunoaște că deține rachete de croazieră supersonice
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close