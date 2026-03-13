Târgul Național al Mierii, timp de trei zile, pe platforma apicolă Băneasa

Cea de-a 30-a ediție a Târgului Național al Mierii, care se va desfășura în perioada 13 - 15 martie 2026, pe platforma apicolă din Băneasa, reprezintă deja un eveniment cunoscut și așteptat la nivelul Capitalei, fiind dedicat în principal consumatorilor de produse apicole. Cei peste 100 de expozanți prezenți - apicultori și firme specializate, își vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obținute direct din stupină până la produse apicole condiționate sau alte preparate derivate din produse apicole - suplimente nutritive, cosmetice, etc., susțin organizatorii într-o postare pe site-ul ACA, potrivit Agerpres.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi prezente și produsele dedicate acestora - stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

Târgul Național al Mierii reprezintă locul perfect pentru a se îndulci cu minunatele produse ale stupului: miere, polen, propolis, lăptișor de matcă, suplimente nutritive și cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăția naturii, dar și din hărnicia albinelor și apicultorilor, au mai transmis organizatorii.

Prin organizarea acestui eveniment ne dorim, ca de fiecare dată, să creștem cât mai mult interesul pentru albină, apicultură și produse ale stupului, dată fiind importanța acestui sector pentru agricultură, mediu, sănătate și o alimentație, menționează asociația.

Anul 2025, un an dificil pentru apicultori

Președintele ACA, Răzvan Coman, declara la ediția din toamnă a târgului că anul 2025 s-a dovedit unul deosebit de dificil pentru apicultura românească, cu pierderi semnificative atât la nivelul producției de miere, cât și al efectivelor de albine.

Față de un an bun, cred că suntem undeva la 30%, deci o scădere de 70%. Un an bun înseamnă undeva la 20-25.000 de tone, iar pe fondul importurilor masive din afară - nu doar în România, ci la nivelul Uniunii Europene - de așa-zisă miere foarte ieftină, practic o parte dintre apicultori au renunțat la această activitate pentru că ieșeau în pierdere, a transmis atunci șeful ACA.

Comparativ cu un an normal, producția din 2025 s-a situat în jur de 30% din nivelul obișnuit, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 70%.

România ocupă locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, și locul trei la producția de miere.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 - 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii ani, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram. (Claudia Calotă)