DCNews Stiri Nouă ședință extraordinară CGMB vineri. Proiectul privind scăderea facturilor la termie în anumite situații - pe ordinea de zi / Video
Data actualizării: 10:36 13 Mar 2026 | Data publicării: 08:40 13 Mar 2026

Nouă ședință extraordinară CGMB vineri. Proiectul privind scăderea facturilor la termie în anumite situații - pe ordinea de zi / Video
Autor: Andrei Itu

sedinta cgmb 2026 13 martie Captură ședință extraordinară CGMB - Facebook Primăria Municipiului Bucureşti

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc vineri, de la ora 10:00, într-o şedinţă extraordinară convocată de grupurile PSD şi PUSL. Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte importante pentru București.

Ședința a început.

VIDEO

Pe ordinea de zi a şedinţei apare proiectul conform căruia bucureştenii vor avea dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali.

Conform celei de-a doua propuneri, Primăria Sectorului 4 ar putea păstra în administrare mai multe de bulevarde preluate anterior de la Primăria București, până la amortizarea investiţiilor realizate.

În debutul şedinţei ar urma să aibă loc depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER).

Alte 35 de proiecte de hotărâre ar putea să fie pe ordinea de zi

Pe ordinea de zi suplimentară ar putea fi introduse alte 35 de proiecte de hotărâre. Multe dintre acestea nu au ajuns să fie dezbătute în şedinţele CGMB anterioare. Motivul a fost lipsa de de cvorum.

Printre acestea se numără proiectul cu privire la achiziţionarea de servicii de audit extern pentru evaluarea situaţiei financiare, operaţionale şi manageriale a STB şi a Companiei Municipale Termoenergetica. Proiectul a fost respins de CGMB pe data de 29 ianuarie.

Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să cumpere mai multe imobile aflate în bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti, cu scopul amenajării unei baze de agrement şi a unor spaţii verzi destinate realizării proiectului "Promenada Verde".

CGMB va aproba exproprieri pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - şoseaua Pipera

Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - şoseaua Pipera, pe baza unei alte propuneri de pe ordinea de zi.

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile ar urma să fie majorat la 8 lei/mp, potrivit altui proiect de pe ordinea de zi. Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, ce va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Proiect pentru amplasarea de mobilier urban pentru biciclete

Administraţia Străzilor ar urma să facă un parteneriat cu Asociaţia HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Conform proiectului, mobilierul va avea staţii self-service, rasteluri sau suporturi, elemente uşoare de parcare.

Ordinea de zi ar putea fi suplimentată şi cu proiectul ce reglementează mai strict folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice.

Un alt punct are în vedere consolidarea seismică şi mărirea eficienţei energetice pentru un bloc cu şase etaje din strada Domniţa Anastasia nr. 15. Lucrările vor fi finanţate prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, cu 27,5 milioane lei, notează Agerpres.

sedinta cgmb
