Statele Unite permit temporar vânzarea a 100 de milioane de barili de ţiţei rusesc

Update:

Autorizarea temporară, joi, de către SUA a achiziţiei de petrol rus vizează 100 de milioane de barili de ţiţei rus, potrivit emisarului preşedintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a consemnat vineri Reuters.

"Pe fondul crizei energetice în creştere, relaxarea suplimentară a restricţiilor asupra proviziilor de energie ruse pare tot mai mult inevitabilă, în pofida rezistenţei unor birocraţi de la Bruxelles", a scris Dmitriev într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

"Statele Unite recunosc de fapt realitatea: fără petrolul rus, piaţa mondială a energiei nu poate rămâne stabilă", a adăugat Dmitriev, citat şi de AFP.

Washingtonul a autorizat joi vânzarea timp de 30 de zile, până pe 11 aprilie, a petrolului brut şi a produselor petroliere ruseşti încărcate la bordul navelor înainte de 12 martie, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, explicând că este o măsură pentru a stabiliza pieţele energetice globale afectate de războiul din Iran, conform Agerpres.

Știre inițială:

Statele Unite au autorizat temporar vânzarea de petrol rus depozitat pe nave, în timp ce preţurile au crescut vertiginos de la începutul războiului din Iran, a anunţat joi Departamentul american al Trezoreriei, relatează AFP.

Departamentul a emis o licenţă care autorizează vânzarea, până la 11 aprilie, a ţiţeiului şi produselor petroliere ruseşti încărcate pe nave înainte de 12 martie, ora 00:01, ora locală.

Această decizie marchează o relaxare temporară a sancţiunilor economice impuse Rusiei, vizată din cauza invaziei sale în Ucraina.

Nu va aduce "beneficii financiare semnificative guvernului rus"

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-un comunicat că această nouă autorizaţie îşi propune să "crească acoperirea globală a ofertei existente".

Dar este o "măsură pe termen scurt", a subliniat el.

Scott Bessent a adăugat că acest anunţ nu va aduce "beneficii financiare semnificative guvernului rus care îşi obţine majoritatea taxelor percepute la momentul extracţiei" petrolului.

Săptămâna trecută, administraţia americană a autorizat, pentru o lună, livrarea către India a petrolului rus care fusese blocat pe mare.

Secretarul declarase anterior că administraţia Trump ia în considerare ridicarea sancţiunilor asupra unei părţi mai mari din petrolul rus.

Războiul din Orientul Mijlociu a perturbat sectoarele energetic şi al transporturilor, paralizând practic toată activitatea din strâmtoarea Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul brut mondial, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Emisarul lui Putin s-a întâlnit cu negociatorii americani în Florida. Primele discuţii de la începutul războiului din Iran

