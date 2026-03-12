FBI caută un general implicat în dosarele OZN: A dispărut la câteva zile după anunțul lui Trump

Un general american în rezervă al Forțelor Aeriene, cu o carieră impresionantă și implicat în proiecte legate de OZN, a dispărut fără urmă de aproape două săptămâni. Cazul a atras atenția autorităților federale, iar FBI s-a alăturat operațiunilor de căutare.

Autoritățile au cerut ajutorul publicului pentru orice informație care ar putea conduce la găsirea sa. Biroul șerifului din comitatul Bernalillo, New Mexico, a precizat că bărbatul este dispărut din data de 27 februarie, după ce a părăsit pe jos locuința sa din Albuquerque în jurul orei 11:00. Telefonul mobil a rămas acasă, conform declarațiilor oficiale pentru CNN.

A doua zi, autoritățile au emis un Silver Alert, încă activ, deoarece generalul american are o problemă medicală, despre care nu au fost oferite detalii. Căutările sunt intense: polițiștii au verificat cartiere, au intervievat sute de locuitori și au organizat operațiuni coordonate, inclusiv verificări ale proprietăților locale. Peste 600 de case au fost contactate direct, potrivit biroului șerifului.

Cine este generalul William Neil McCasland

William Neil McCasland are 1,80 metri înălțime, păr alb și ochi albaștri. Este descris drept un pasionat al activităților în aer liber, obișnuit cu drumețiile, alergările și plimbările cu bicicleta în zona Northeast Heights și la poalele munților Sandia. „General american cu experiență vastă, cunoscut în comunitatea militară și printre cercetătorii OZN”, notează sursele.

Autoritățile subliniază colaborarea cu mai multe agenții federale, inclusiv FBI și Kirtland Air Force Base, pentru găsirea bărbatului. Experiența sa profesională îl face o figură de mare interes: a ocupat funcții sensibile în Forțele Aeriene, a lucrat la programul GPS al Departamentului Apărării, a condus proiecte speciale în Pentagon și a fost director al Air Force Research Laboratory de la Wright-Patterson, o bază asociată cu informații despre resturi extraterestre.

După retragerea din armată, McCasland a colaborat cu To The Stars, Inc., companie fondată de Tom DeLonge, care analizează fenomene aeriene neidentificate. CNN a încercat să obțină reacții de la Forțele Aeriene și familia sa.

Dispariția survine la doar câteva zile după ce Trump a cerut publicarea documentelor OZN

Dispariția survine la doar câteva zile după ce Donald Trump a anunțat pe Truth Social că a cerut Pentagonului și altor agenții să publice documente despre viața extraterestră și OZN-uri. Fostul ofițer de informații Luis Elizondo a declarat pentru CNN că speră ca generalul să fie găsit rapid și sănătos, fără a specula asupra motivelor dispariției.

„Indiferent dacă dispariția lui are sau nu legătură cu eventuale implicări pe care le-ar fi avut în cercetarea fenomenelor aeriene neidentificate, prefer să las autoritățile să își facă treaba înainte de a specula”, a adăugat el.

Soția lui McCasland, Susan McCasland Wilkerson, a precizat că bărbatul nu avea demență și că legătura lui cu comunitatea OZN a fost scurtă: „Nu deține informații speciale despre presupusele corpuri extraterestre sau despre resturile de la Roswell care ar fi păstrate la Wright-Patt”.

Căutări cu zeci de oameni

Căutările implică zeci de voluntari, forțe de ordine, drone, elicoptere și câini specializați, alături de verificări din ușă în ușă și monitorizarea camerelor de supraveghere. Până acum, biroul șerifului susține că „nu există indicii că ar fi vorba despre o faptă penală”, dar toate ipotezele sunt analizate.

Locuitorii din Albuquerque sunt rugați să ofere informații relevante, inclusiv imagini video sau fișiere, prin pagina special creată de biroul șerifului. Soția glumește pe rețele: „Poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă”, dar subliniază că nimeni nu a raportat prezența unei nave peste munții Sandia.

La aproape două săptămâni de la dispariție, cazului continuă să fie monitorizat cu interes de FBI, iar comunitatea rămâne în alertă pentru orice semn al generalului american asociat dosarelor OZN, conform CNN.

