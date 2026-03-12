€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Economie Cinci investitori strategici, în licitația pentru Combinatul Siderurgic Galați
Data publicării: 13:13 12 Mar 2026

Cinci investitori strategici, în licitația pentru Combinatul Siderurgic Galați
Autor: D.C.

liberty

 Licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, s-a încheiat astăzi, anunță consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR. În urma procedurii, cinci...

 Licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, s-a încheiat astăzi, anunță consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR. În urma procedurii, cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini, o parte dintre aceștia efectuând deja vizite la combinat. 

 În luna februarie, modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, a fost aprobată de Tribunalul Galați, decizie care a deschis calea către valorificarea activelor combinatului siderurgic și către atragerea unui investitor strategic.

„În ultimul an, compania a fost stabilizată astfel încât să nu intre în faliment, iar astăzi vorbim despre un activ bine conservat, pregătit pentru a fi preluat de un investitor strategic care să îi valorifice potențialul industrial. În plus, interesul concret al celor cinci investitori care au achiziționat caietul de sarcini ne arată că există premise reale ca acest proces să se finalizeze cu succes și într-un calendar rezonabil, astfel încât combinatul să-și recapete rolul de pilon economic important pentru regiune. Sunt convins că următoarele etape vor confirma acest potențial”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

În perioada următoare, procedura de licitație va continua conform etapelor stabilite, iar administratorii concordatari vor menține dialogul cu investitorii interesați și vor continua promovarea activului pentru identificarea investitorului optim. Totodată, Comitetul Interministerial va fi informat cu privire la demersurile realizate și la concluziile rezultate în urma procesului de promovare și licitație.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

liberty, combinat siderurgic, remus borza, borza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Publicat acum 18 minute
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Publicat acum 19 minute
Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 39 minute
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Publicat acum 51 minute
Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close