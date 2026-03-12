Cinci investitori strategici, în licitația pentru Combinatul Siderurgic Galați

Licitația pentru valorificarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, s-a încheiat astăzi, anunță consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR. În urma procedurii, cinci investitori strategici din Europa și Asia au achiziționat caietul de sarcini, o parte dintre aceștia efectuând deja vizite la combinat.

În luna februarie, modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, a fost aprobată de Tribunalul Galați, decizie care a deschis calea către valorificarea activelor combinatului siderurgic și către atragerea unui investitor strategic.

„În ultimul an, compania a fost stabilizată astfel încât să nu intre în faliment, iar astăzi vorbim despre un activ bine conservat, pregătit pentru a fi preluat de un investitor strategic care să îi valorifice potențialul industrial. În plus, interesul concret al celor cinci investitori care au achiziționat caietul de sarcini ne arată că există premise reale ca acest proces să se finalizeze cu succes și într-un calendar rezonabil, astfel încât combinatul să-și recapete rolul de pilon economic important pentru regiune. Sunt convins că următoarele etape vor confirma acest potențial”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

În perioada următoare, procedura de licitație va continua conform etapelor stabilite, iar administratorii concordatari vor menține dialogul cu investitorii interesați și vor continua promovarea activului pentru identificarea investitorului optim. Totodată, Comitetul Interministerial va fi informat cu privire la demersurile realizate și la concluziile rezultate în urma procesului de promovare și licitație.