Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Data publicării: 10:06 12 Mar 2026

Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Autor: Roxana Neagu

masini trafic bucuresti foto pexels

Primarul general Ciprian Ciucu a chemat Poliția Locală la raport după șocul suferit în traficul din Capitală.

”În București există o taxă de acces pentru vehiculele grele în zonele centrale și semicentrale ale orașului.
Această taxă este utilizată în diferite forme de majoritatea capitalelor europene și are o logică foarte simplă: vehiculele grele deteriorează mult mai repede carosabilul, cresc costurile de întreținere a drumurilor, ocupă mai mult spațiu în trafic și produc blocaje mai mari în zonele dense. În plus, contribuie disproporționat la poluare și zgomot.

De ce avem taxă pe mașinile de tonaj mare

Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.

Colegii din Primărie au dezvoltat intern și un mecanism foarte simplu de utilizat pentru verificarea plății acestei taxe. Chiar țin să îi felicit pe această cale pe cei care s-au implicat. Introduci numărul de înmatriculare într-o aplicație publică și vezi imediat dacă taxa este plătită sau nu. Simplu, rapid, non-invaziv.

”Am avut un șoc”

Astăzi am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre cele 6 vehicule avea taxa achitată. O betonieră.

Restul NU.

Am convocat imediat conducerea Poliției Locale și am dispus un control tematic amplu pentru identificarea vehiculelor de mare tonaj care circulă fără a plăti această taxă. De data aceasta mă voi asigura că se controlează pe termen lung, nu o săptămână sau două.

Preferă amenda din când în când. E mai ieftin

Am informații cum că există operatori mari de transport care preferă să plătească din când în când câte o amendă decât să achite taxa pentru vehicule grele. E mai ieftin. Am aflat că există chiar mari retaileri care plătesc amenzile acestor operatori, dar nu și taxa pentru vehicule grele.

Pentru că este mult mai ieftin.

Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte. Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Ne furăm căciula unii altora și ne prefacem că nu vedem.

Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei.

Ca să punem Bucureștiul la punct trebuie să respectăm regulile și să ne asigurăm că orașul are resursele necesare pentru dezvoltare” a scris primarul general Ciprian Ciucu, pe Facebook. 

primar general
primar bucuresti
ciprian ciucu
trafic bucuresti
taxa bucuresti

primar general
primar bucuresti
ciprian ciucu
trafic bucuresti
taxa bucuresti
Comentarii

