Crimă din 2023 rezolvată cu testul ADN: Concubini arestați preventiv, trimiși din nou în judecată
Data actualizării: 10:51 12 Mar 2026 | Data publicării: 10:50 12 Mar 2026

Crimă din 2023 rezolvată cu testul ADN: Concubini arestați preventiv, trimiși din nou în judecată
Autor: Tiberiu Vasile

cutit-2_06941000 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

După aproape trei ani, adevărul iese la iveală: doi concubini, deja arestați, sunt rejudecați pentru uciderea unei femei dispărute în 2023. Descoperirile ADN-ului și detaliile șocante ale crimei scot la lumină un plan.

Doi concubini, aflați deja în arest preventiv, au fost trimiși din nou în fața instanței pentru moartea unei femei dispărute în 2023. Procurorii susțin că aceasta a fost ucisă pentru a fi jefuită, iar acum riscă pedepse mult mai severe, inclusiv închisoarea pe viață.

Victima ademenită într-o zonă izolată

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui spun că femeia, originară din localitate, a fost atrasă într-o pădure din apropierea satului Gârceni, județul Vaslui. Planul celor doi inculpați a fost clar: să o omoare și să îi fure banii.

Conform rechizitoriului din 10 martie 2026, „În luna august 2023, după o înțelegere prealabilă și un plan bine stabilit anterior, au ademenit pe persoana vătămată Nica Doina în pãdurea din apropierea satului Gârceni, jud. Vaslui, în scopul de a o ucide și a o deposeda de o importantã sumă de bani, pe care aceasta o avea asupra sa. Inculpații au actionat conjugat, exercitând violențe asupra victimei, aplicându-i mai multe lovituri în zone vitale, ce au condus la decesul acesteia, apoi au deposedat-o pe victimă de suma de bani pe care o avea în rucsac”, potrivit publicației locale Vremea Nouă.

După crimă, victima a fost abandonată într-un loc greu accesibil. Inițial, în 2024, anchetatorii au găsit doar fragmente osoase și haine, iar identificarea a fost posibilă abia după o analiză antropologică detaliată.

Banii erau trimiși de soțul plecat la muncă în străinătate

Femeia ridicase suma de aproximativ 3.000 de lei de la poștă, bani trimiși de soțul său aflat în străinătate. Acesta a semnalat încă de la început că soția nu plecase de bunăvoie și bănuia implicarea celor doi concubini. Potrivit lui, victima a urcat într-o mașină neagră aproape de postul de poliție în ziua dispariției.

A doua crimă descoperită după arestarea suspecților

Cazul a fost reluat după ce cei doi au fost arestați pentru o crimă anterioară, comisă în iulie 2024, când un bărbat din județul Bacău a fost ucis după o întâlnire romantică aranjată de concubina sa. Cadavrul a fost ascuns într-un geamantan și abandonat la marginea drumului. Suspecții au fost prinși la Brașov.

Instanța a pronunțat condamnări grele pentru prima crimă: 28 de ani de închisoare pentru inculpatul principal și 22 de ani pentru concubina sa, împreună cu despăgubiri semnificative pentru familia victimei.

Condamnare pe viață

Noua trimitere în judecată pentru omor calificat și tâlhărie calificată întărește gravitatea situației. Procurorii avertizează că, având în vedere existența mai multor crime și modul planificat de comitere, cei doi concubini ar putea primi pedeapsa maximă de închisoare pe viață.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat acuzat de viol și crimă în Tulcea, prins după 26 de ani prin expertiza ADN
 

vaslui
bacau
crima
cuplu
