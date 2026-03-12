Aplicaţie de alerte într-o țară preferată de turiștii români pe fondul ameninţării dronelor iraniene

Este vorba despre 170.000 de oameni din Cipru care au descărcat o aplicaţie, numită SafeCY. Prin intermediul acesteia, începând de miercuri, pot să primească alerte în timp real pe telefoanele mobile în cazuri de pericol iminent, precum recentele ameninţări din partea dronelor iraniene, a transmis guvernul cipriot, informează EFE.

Ce îi îndeamnă SafeCY pe ciprioți în caz de amenințare cu dronă

Mai mult, SafeCY va notifica cetăţenii în timp real, în situația în care este detectată o ameninţare, îndemnându-i să caute imediat un adăpost antiaerian.

O versiune actualizată a aplicaţiei apare într-un moment în care Ciprul este afectat de războiul în aflat în a 13-a zi în Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, o dronă de fabricaţie iraniană ce a decolat din Liban a lovit o bază militară britanică de pe insulă.

Cipru, aproape de zona de conflict din Orientul Mijlociu

Grecia, Spania, Italia şi Franţa au trimis contingente militare pe insula Cipru pentru a-i consolida securitatea.

Cipru se află la aproape 200 de kilometri de coasta libaneză şi la aproape 230 de kilometri de Israel, fiind foarte aproape de zona de conflict, notează Agerpres.