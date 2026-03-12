€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Aplicaţie de alerte într-o țară preferată de turiștii români pe fondul ameninţării dronelor iraniene
Data publicării: 12:33 12 Mar 2026

Aplicaţie de alerte într-o țară preferată de turiștii români pe fondul ameninţării dronelor iraniene
Autor: Andrei Itu

drona atac Imagine cu o dronă. Foto: Pixabay / dronă ilustrativ

Peste 170.000 de persoane, dintr-o destinație preferată de români, au descărcat o aplicaţie care le permite, începând de miercuri, să primească alerte în timp real pe telefoanele mobile în situaţii de pericol iminent

Este vorba despre 170.000 de oameni din Cipru care au descărcat o aplicaţie, numită SafeCY. Prin intermediul acesteia, începând de miercuri, pot să primească alerte în timp real pe telefoanele mobile în cazuri de pericol iminent, precum recentele ameninţări din partea dronelor iraniene, a transmis guvernul cipriot, informează EFE.

Ce îi îndeamnă SafeCY pe ciprioți în caz de amenințare cu dronă

Mai mult, SafeCY va notifica cetăţenii în timp real, în situația în care este detectată o ameninţare, îndemnându-i să caute imediat un adăpost antiaerian.

O versiune actualizată a aplicaţiei apare într-un moment în care Ciprul este afectat de războiul în aflat în a 13-a zi în Orientul Mijlociu.

Săptămâna trecută, o dronă de fabricaţie iraniană ce a decolat din Liban a lovit o bază militară britanică de pe insulă.

Cipru, aproape de zona de conflict din Orientul Mijlociu

Grecia, Spania, Italia şi Franţa au trimis contingente militare pe insula  Cipru pentru a-i consolida securitatea.

Cipru se află la aproape 200 de kilometri de coasta libaneză şi la aproape 230 de kilometri de Israel, fiind foarte aproape de zona de conflict, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cipru
aplicatie alerte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Publicat acum 17 minute
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Publicat acum 18 minute
Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 38 minute
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Publicat acum 50 minute
Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 6 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Publicat acum 6 ore si 32 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close