Dosarele Epstein au fost piratate de un „spion străin” după o intrare secretă în biroul FBI

Hackerul, a cărui naționalitate nu a fost dezvăluită, ar fi pătruns în biroul FBI și ar fi obținut acces la fișierele guvernamentale referitoare la Epstein pe 12 februarie 2023, potrivit Reuters.

O anchetă privind încălcarea securității a descoperit că hackerul „a cercetat anumite dosare referitoare la ancheta Epstein”.

Cum a avut loc încălcarea securității

O sursă familiarizată cu încălcarea a declarat pentru publicație că hackerul străin părea să fie un criminal cibernetic, mai degrabă decât un guvern străin. De asemenea, au spus că hackerul a participat la o videoconferință cu agenții FBI.

Au adăugat că încălcarea a avut loc după ce un server al Laboratorului de criminalistică pentru exploatarea copiilor din cadrul biroului FBI din New York a fost accidental expus infiltrării.

Agentul special Aaron Spivack încerca să „navigheze prin procedurile complexe ale biroului pentru gestionarea probelor digitale”, susține raportul.

Conform unei cronologii redactate de agent, Spivack a descoperit că sistemul său a fost compromis când a venit la serviciu pe 13 februarie 2023, a doua zi după atacul cibernetic, și a găsit un avertisment că rețeaua sa a fost compromisă.

Cronologia nu precizează ce fișiere au fost accesate, dacă au fost descărcate date sau identitatea hackerului.

„FBI a restricționat accesul actorului rău intenționat și a remediat rețeaua. Ancheta este în curs, așa că nu avem alte comentarii de făcut în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Hackerul și reacția FBI

Spivack ar fi declarat anchetatorilor FBI că a fost transformat în „țap ispășitor pentru intruziune” și că practicile și comunicarea deficitare în domeniul tehnologiei informației sunt de vină pentru încălcarea securității.

Sursa familiarizată cu incidentul a declarat pentru Reuters că hackerul străin părea să nu știe că a infiltrat un server guvernamental.

Infiltratorul străin le-a spus oficialilor FBI că era dezgustat de faptul că pe serverul lor apăreau materiale cu abuzuri asupra copiilor. Hackerul a amenințat chiar că va denunța oficialul FBI la FBI, a declarat sursa.

Conducerea FBI l-a convins în cele din urmă pe hacker că sunt într-adevăr parte a biroului, invitându-l să participe la o videoconferință în cadrul căreia i-au arătat autorității legii.

„Cine nu ar fi interesat de dosarele Epstein dacă ar fi rus sau cineva interesat de kompromat? Dacă agențiile de informații străine nu iau în serios dosarele Epstein ca țintă, atunci aș fi șocat”, a declarat Jon Lindsay, profesor la Georgia Institute of Technology, pentru Reuters.

Context mai larg: dosarele Epstein și Zorro Ranch

Raportul bombă vine în aceeași săptămână în care anchetatorii au descins la fosta proprietate a lui Epstein din New Mexico, numită Zorro Ranch, după ce dosarele Departamentului Justiției au arătat rapoarte îngrijorătoare potrivit cărora două femei străine au fost ucise acolo.

„Guvernul federal a cerut New Mexico să oprească ancheta, cred, în 2019, asupra fermei respective. Așadar, există foarte multe întrebări despre modul în care guvernul a eșuat, despre victime și despre modul în care guvernul a eșuat în încercarea de a-l judeca mai repede pe Epstein. Adică, toată această poveste nu are sens”, a declarat marți James Comer, președintele Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, republican și aliat al lui Trump, care conduce ancheta Epstein.

Zorro Ranch se află la aproximativ 30 de mile sud de Santa Fe, New Mexico, și se presupune că este locul unde s-au petrecut multe fapte reprobabile. Persoanele care se autoproclamă victime ale lui Epstein au afirmat că au fost abuzate în această proprietate.

Dosarele șocante din raportul recent publicat al Departamentului Justiției privind cazul Epstein susțin, printre altele, că două femei străine au fost ucise în timpul unor relații sexuale violente în această proprietate și îngropate ulterior pe terenul acesteia.

Cu toate că aceste afirmații au fost supuse unei analize amănunțite, persoana care a furnizat informațiile a cerut ulterior Bitcoin ca plată pentru informațiile sale.