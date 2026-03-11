O boală periculoasă transmisă de căpușe, poate fi luată de om și de la pisici. Cazul unui veterinar care a ajuns la un pas de moarte

Japonia este în alertă, înregistrând tot mai multe cazuri de trombocitopenie, o boală transmisă în special de căpușe.

The Asachi Shimbun a relatat însă despre un caz în care un veterinar a luat această boală periculoasă de la o pisică, dezvăluind astfel pericolul ascuns al unui virus care se poate transmite nu numai de la căpușă la animal, ci și de la animalele de companie infectate la oamenii care le tratează și le îngrijesc.

Cum s-a îmbolnăvit veterinarul de trombocitopenie de la pisica pe care o trata

O pisică a ajuns în stare gravă la veterinar după ce a fost infectată cu SFTS (Sindromul febrei severe cu trombocitopenie) de o căpușă. Se pare că după infectare, starea pisicii s-a deteriorat rapid, iar felina a murit în a patra zi de tratament. Totuși, un lucru la care nu aștepta nimeni e că medicul veterinar care a tratat-o, Yasukazu Matsumoto, a dezvoltat și el boala. Bărbatul în vârstă de 66 de ani a început să se simtă din ce în ce mai rău. Medicii i-au spus ulterior că virusul SFTS ar fi putut pătrunde în organismul său printr-o unghie de la mâna stângă, care era fără mănușă în timp ce trata pisica, probabil prin salivă sau alte fluide corporale.

„A fost dureros; nu puteam dormi, iar diareea era severă. Cu simptome atât de intense nu ar fi fost surprinzător dacă aș fi murit oricând”, a povestit Matsumoto pentru sursa citată.

Acum, după ce și-a revenit, el îi îndeamnă pe proprietarii de pisici să fie foarte atenți.

„Este esențial ca proprietarii de pisici și cei care se aventurează în munți să aibă cunoștințe precise. Trebuie să ne asigurăm că pisicile nu sunt considerate pe nedrept ticăloase”, a spus el.

Ce este trombocitopenia

SFTS (trombocitopenia) este o febră hemoragică virală transmisă în principal prin mușcăturile căpușelor purtătoare de virus. În timp ce majoritatea infecțiilor umane apar între primăvară și toamnă, în timpul activității maxime a căpușelor, pisicile care stau în aer liber rămân expuse riscului chiar și iarna.

Odată infectate, aceste animale pot transmite virusul oamenilor prin fluide corporale și fecale. Rata mortalității este de aproximativ 30% pentru oameni și poate ajunge până la 60% pentru pisici. Simptomele, atât la pisici, cât și la oameni, includ febră mare, vărsături și diaree severă.

Veterinarul a fost la un pas de moarte

Veterinarul despre care a povestit sursa citată, a dezvoltat complicații grave din cauz acestei boli: s-au format cheaguri de sânge în vasele sale, iar celulele imune au început să atace propriile celule sanguine. Medicii i-au spus soției sale că suferă de insuficiență multiplă de organe și că starea sa era extrem de gravă, la un pas de moarte.

Apoi, la 10 zile după spitalizare, încărcătura virală din sângele său a început în sfârșit să scadă, iar conștiința i-a revenit brusc, a spus el. A rămas cu efecte secundare, inclusiv pierderea gustului și o cădere semnificativă a părului, dar acum, cinci ani mai târziu, spune că nu are efecte secundare clare și de durată.





