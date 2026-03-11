€ 5.0937
Stiri

DCNews Stiri Vine decizia Parlamentului privind cererea SUA de a trimite noi forțe în România / VIDEO / LIVE TEXT
Data actualizării: 16:18 11 Mar 2026 | Data publicării: 16:18 11 Mar 2026

BREAKING NEWS Vine decizia Parlamentului privind cererea SUA de a trimite noi forțe în România / VIDEO / LIVE TEXT
Autor: Elena Aurel

unde-gresesc-partidele-din-romania--bulai-asta-este-problema_02641800 Foto Agerpres

Parlamentul se reunește la ora 17:00 pentru a dezbate cererea SUA de a trimite noi forțe în România.

Astăzi, 11 martie 2026, începând cu ora 17:00, Senatul și Camera Deputaților se vor reuni, în ședință comună, pentru a se pronunța asupra scrisorii președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Stați cu noi! Revenim aici cu declarațiile din Parlament în format video! Cele mai importante informații le veți afla pe DC News.

Președintele Nicușor Dan a trimis o scrisoare privind încuviințarea de către Parlament, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor solicitări ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie 2026.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului și două informări referitoare la aprobarea forțelor și mijloacelor Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2026 și, respectiv, la aprobarea intrării și staționării în România a Forței de reacție NATO (Allied Reaction Force/ARF) sau tranzitarea teritoriului național de către aceasta, în scopul pregătirii și/sau desfășurării de operații militare, dacă va fi cazul, în anul 2026, precum și mandatarea ministrului Apărării Naționale pentru a aproba eventualele modificări în structura/compunerea ARF, care vor putea surveni în raport cu datele de planificare transmise de NATO pentru anul 2026.

Comisiile de apărare de la Cameră și Senat s-au reunit miercuri în ședință, înainte de plenul Parlamentului, pentru a se pronunța în cazul documentelor transmise de șeful statului.

Ședința CSAT

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat în ședința de miercuri despre dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, o solicitare în acest sens fiind transmisă Parlamentului pentru a fi supusă aprobării.

'E vorba de avioane de realimentare, (...) echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis, în termeni tehnici se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, vor fi dislocate în baza Acordului de parteneriat dintre România și Statele Unite ale Americii. Așa cum am spus, pentru ca aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România, este nevoie de votul Parlamentului, deci urmare a ședinței CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această după-amiază', a anunțat președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT.

El a explicat că această colaborare cu SUA, din aceste zile, este similară cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. Șeful statului a dat asigurări că aceste echipamente sporesc securitatea României.

'Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură', a declarat Nicușor Dan.

parlamentul romaniei
nicusor dan
22 februarie SUA
trupe americane romania
sedinta CSAT
