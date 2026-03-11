Pentru o persoană publică politician, artist, jurnalist, sportiv, antreprenor, influencer, scriitor, aceste evoluții schimbă regulile jocului. Vizibilitatea aduce oportunități, iar AI amplifică atât beneficiile, cât și riscurile. Când nu există un cadru legislativ clar, aplicabil și rapid, apare un teren fertil pentru abuz, manipulare și șantaj.

Radu Leca trecere în revistă în exclusivitate pentru DcNews.ro principalele riscuri care apar în contextul noilor tendințe AI, cu accent pe șantaj și pe efectele lipsei unei legislații specializate de prevenție și protecție.

1) Deepfake-ul: „dovada” fabricată care arată real



Deepfake înseamnă imagine, video sau audio creat ori modificat cu AI astfel încât să pară autentic. Pentru o persoană publică, deepfake-ul funcționează ca un accelerant al scandalului: o secvență de 20 de secunde ajunge suficientă ca să aprindă reacții, să genereze titluri, să hrănească zvonuri și să lase urme pe termen lung, chiar după demontare.



Riscuri concrete:

- Distrugerea reputației prin video cu presupuse declarații rasiste, misogine, xenofobe, anti-occidentale, pro-corupție, anti-vaccin etc.

- Compromiterea vieții personale prin deepfake sexual („revenge porn” asistat de AI) distribuit pe platforme greu de controlat.

- Manipulare politică: un clip scurt lansat înainte de alegeri, în „fereastra” în care dezmințirea nu mai prinde viteză.

Efectul social apare adesea în două etape: șocul inițial („am văzut cu ochii mei”) și apoi oboseala („nu mai știu ce e adevărat”). A doua etapă servește perfect celor care vor să relativizeze orice acuzație reală.



2) Clonarea vocii: telefonul care convinge mai bine decât orice



Tehnologia de clonare a vocii folosește mostre scurte din interviuri, podcasturi, story-uri, live-uri. O persoană publică produce frecvent astfel de mostre, deci devine o țintă comodă.

Ce se întâmplă în practică:

- Un atacator creează un mesaj audio „autentic” către un manager, un contabil, un PR, un șef de cabinet: „Fă plata acum”, „Trimite documentele”, „Confirmă contractul”.

- Un atacator lansează o înregistrare „scursă” cu fraze compromițătoare.



Aici riscul financiar și cel de imagine se amestecă. În crize, oamenii acționează rapid, iar AI exploatează exact reflexul de urgență.



3) Șantajul asistat de AI: presiune psihologică la scară mare



Șantajul clasic se baza pe materiale reale: fotografii, mesaje, dovezi. Șantajul asistat de AI aduce o noutate tulburătoare: „dovezile” devin fabricabile, iar victima ajunge să se apere împotriva unei povești care arată convingător.



Modele frecvente de șantaj:

- „Plătești sau publicăm”: deepfake sexual, audio fals, capturi de ecran fabricate.

- „Plătești ca să nu trimitem familiei/partenerilor/echipei”: distribuție țintită, nu publică, dar devastatoare.

- „Plătești ca să nu lansăm în campanie”: sincronizare cu evenimente-cheie (lansare de album, campanie electorală, negocieri).



Șantajul prinde putere din trei lucruri: rușine, frică, incertitudine. AI amplifică incertitudinea: „Dacă lumea crede, contează că e fals?”.



4) Frauda de identitate și preluarea conturilor: imaginea ca o cheie de acces



Persoanele publice depind de conturi: Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook, e-mail, WhatsApp, Telegram, platforme de management, conturi de publicitate. AI ajută atacatorii să scrie mesaje credibile, să imite stilul, să personalizeze phishing-ul și să găsească detalii din surse publice.



Rezultate tipice:

- contul devine canal de înșelătorii („giveaway”, investiții false, donații).

- postări care strică parteneriate, contracte, imagine.

- ștergerea arhivei, a dovezilor, a conversațiilor.



În multe cazuri, atacatorul urmărește nu doar bani, ci control narativ: „Uite, chiar el a spus asta”.



5) Doxxing și profilare: datele personale devin muniție



AI face mai ușoară agregarea: adună fragmente din online, le corelează, scoate pattern-uri. Așa apare doxxing-ul: publicarea adresei, numărului, rutinei, școlii copilului, locațiilor frecventate.



Consecințe:

- hărțuire offline, amenințări, urmărire.

- stres asupra familiei și echipei.

- intimidare care reduce participarea în spațiul public.



Pentru o persoană publică, siguranța fizică ajunge conectată direct la igiena digitală.

6) Manipularea prin „micro-narațiuni”: propaganda devine personalizată



Un risc mai subtil: AI generează mii de variante de mesaje, meme-uri, comentarii, articole pseudo-jurnalistice, toate adaptate la publicuri diferite. În loc de o singură minciună mare, apar o mie de minciuni mici, repetate.



Efectul probabil:

- scăderea încrederii în persoana publică prin uzură, nu printr-o lovitură unică.

- polarizare: o parte vede „adevărul”, cealaltă vede „înscenarea”.

- capturarea conversației: persoana publică răspunde continuu și nu mai conduce agenda.



7) Riscul contractual: brandurile fug de controverse, chiar și când sunt false



Pentru artiști și influenceri, reputația are un preț direct în contracte. O controversă virală produce reacții rapide: suspendări, amânări, rezilieri. În multe industrii, brandurile preferă să reducă riscul, nu să investigheze profund. Aici apare o asimetrie frustrantă: crearea unui fals costă puțin, dezmințirea costă timp, bani și energie.



8) Lipsa legislației AI: terenul alunecos al responsabilității



Când legislația nu ține pasul, apar trei goluri mari:



1. Dificultate de atribuire: cine a creat conținutul? un individ? un grup? un botnet? o fermă de trolli?

2. Viteză de reacție: platformele, autoritățile, instanțele se mișcă mai lent decât viralizarea.

3. Responsabilitate împărțită: creatorul conținutului, distribuitorul, platforma, „presa” care preia — fiecare pasează vina.



În plus, lipsa unor standarde clare de marcare a conținutului generat și lipsa sancțiunilor coerente dau curaj atacatorilor. În practică, atacatorul pariază pe oboseala victimei și pe atenția scurtă a publicului.



9) „Plausible deniability”: minciuna devine scut pentru vinovați



Paradoxul erei AI: aceeași tehnologie care produce falsuri oferă scuze celor prinși în fapt. Un politician prins într-o înregistrare reală susține că e deepfake. Publicul începe să creadă că „oricum totul se fabrică”. În final, adevărul și minciuna ajung în aceeași ceață.



Pentru persoana publică, asta înseamnă o lume în care credibilitatea se câștigă mai greu și se pierde mai ușor.



10) Impactul psihologic: stres cronic, hiper-vigilență, izolare



Dincolo de strategie și PR, apare omul. Atacurile AI pot produce:

- anxietate legată de familie și intimitate,

- rușine și teamă de expunere,

- scăderea performanței, iritabilitate, insomnie,

- dorința de retragere din spațiul public.



Când apare șantaj, victima simte adesea că nu are o variantă „curată”. Asta reprezintă exact scopul atacatorului: să reducă opțiunile până rămâne o singură alegere, de obicei plata sau tăcerea.



11) De ce șantajul funcționează chiar când conținutul e fals



Un deepfake nu trebuie să convingă pe toată lumea. Ajunge să convingă suficient de mulți oameni importanți: un sponsor, un editor, un partid, o audiență critică. În plus, creierul uman procesează imaginile mai rapid decât explicațiile. Dezmințirea are nevoie de context, iar contextul nu devine viral la fel de ușor.



Asta explică de ce, în lipsa unei legislații AI și a unor proceduri rapide, persoana publică se confruntă cu un dezechilibru: atacul durează minute, apărarea durează săptămâni.



12) Probabile evoluții în următoarea perioadă



Tendințele care cresc presiunea:

- tool-uri tot mai simple: oricine creează un deepfake realist fără expertiză.

- traducere și dublaj automat: o persoană „vorbește” perfect în alte limbi, deschizând piețe pentru dezinformare.

- agenți AI care rulează campanii: postări, comentarii, e-mailuri, totul automatizat.

- conținut „semi-fals”: mix de fragmente reale cu inserții AI, mai greu de demontat.



În același timp, apar și contra-măsuri: watermarking, detectoare, politici de platformă, proceduri interne la companii. Din păcate, apărarea rămâne mai lentă decât atacul.



Pentru o persoană publică, noile tehnologii AI aduc un risc major: realitatea devine negociabilă în ochii publicului. Șantajul capătă eficiență prin fabricarea de „probe” și prin presiune psihologică rapidă. Lipsa unei legislații AI clare lasă victimele într-un spațiu gri, în care reacția depinde de bunăvoința platformelor, de viteza instituțiilor și de reziliența personală.

Într-un asemenea context, cel mai valoros activ rămâne încrederea. Iar încrederea se apără greu când un clip fals arată „mai real” decât orice dezmințire. Realist vorbind, următoarea perioadă aduce mai multe astfel de atacuri, nu mai puține, iar societatea învață din mers să distingă între adevăr, manipulare și divertisment toxic.

AI nu respectă granițe. Un model lansat într-o țară ajunge instant în alta, deci regulile doar naționale lasă „găuri” evidente. Evitarea „forum shopping”-ului (mutarea în jurisdicții permisive). Fără un cadru comun, companiile pot alege țările cu reguli mai slabe, iar riscurile se exportă global. Standard minim de siguranță pentru toți. La fel ca în aviație sau medicină, un prag internațional reduce șansa ca sisteme periculoase să ajungă pe piață. Gestionarea riscurilor cu impact transfrontalier. Dezinformarea, atacurile cibernetice asistate de AI, fraudele și manipularea electorală nu se opresc la frontieră.



Protecția drepturilor omului la scară globală. AI poate amplifica supravegherea, discriminarea și cenzura; o legislație internațională creează garanții comune.

Reguli clare pentru responsabilitate (liability). Cine răspunde când AI produce prejudicii în altă țară—dezvoltatorul, operatorul, integratorul? Un cadru comun reduce haosul juridic.



Interoperabilitate și încredere în comerțul internațional. Standardele comune fac mai ușoară adoptarea AI în lanțuri globale de aprovizionare și servicii.

Auditare și certificare comparabile. Dacă fiecare țară cere alt tip de audit, costurile explodează. Un „pașaport” internațional al conformității ajută.

Limitarea competiției neloiale (race to the bottom). Competiția economică împinge statele să relaxeze reguli; un acord internațional stabilizează nivelul de protecție.

Controlul proliferării AI cu potențial militar sau dual-use. Modelele avansate pot fi folosite pentru arme, spionaj, sabotaj; e nevoie de reguli comune de export, acces și utilizare.

Coordonare în situații de criză. Incidente majore (ex. model scăpat de sub control, vulnerabilități, atacuri la scară largă) cer protocoale internaționale de răspuns.

Protecția datelor la nivel global. Antrenarea pe date din multiple țări ridică probleme de consimțământ, transferuri, drepturi; reguli comune reduc conflictul de regimuri.

Combaterea discriminării algoritmice. Bias-ul apare peste tot; criterii internaționale pentru testare și raportare ajută la corectare și la comparații reale.

Transparență și trasabilitate. Cerințe comune privind documentația, proveniența datelor, „model cards”, watermarking pentru conținut generat—utile oriunde circulă conținutul.



Protejarea integrității informației. Deepfake-urile și clonarea de voce afectează reputații, piețe și democrații; mecanisme comune de etichetare și sancțiuni sunt mai eficiente.



Reguli pentru utilizările cu risc înalt. De ex. AI în sănătate, justiție, creditare, recrutare—acolo miza e mare și standardele ar trebui aliniate.

Încurajarea inovației responsabile. Un cadru clar reduce incertitudinea pentru firme și investitori; paradoxal, reguli bune pot accelera adopția.



Echitate între state (inclusiv cele mai mici). Fără reguli internaționale, țările cu putere tehnologică dictează de facto standardele; un tratat dă voce și celorlalți.

Prevenirea monopolurilor și a abuzului de putere. AI concentrată în câteva mâini distorsionează piețe și politică; coordonarea antitrust și de acces e mai eficientă global.

Aliniere pe obiective pe termen lung (AI avansată). Pe măsură ce capabilitățile cresc, riscurile sistemice cresc și ele; o arhitectură internațională (tip „IAEA pentru AI”) ajută la supraveghere, verificare și cooperare.