Cum se schimbă atmosfera din familie când cresc prețurile și apare amenințarea războiului?

În mod obișnuit, familia începe să trăiască într-o stare de alertă prelungită, conversațiile se îngustează în jurul banilor, siguranței și planurilor de rezervă, iar joaca, tandrețea și spontaneitatea pierd teren. Creierul tratează incertitudinea ca pe un pericol real și își organizează energia spre supraviețuire, nu spre conectare. În psihologia militară, fenomenul seamănă cu „starea de veghe” descrisă la familiile celor plecați în misiuni, mintea scanează constant după semne de risc, iar corpul rămâne tensionat, obosit, iritabil. În cuplu, tensiunea financiară se transformă ușor în critică, retragere, comparații și reproșuri. În sexualitate, stresul comprimă dorința, reduce lubrifierea, încetinește erecția și face loc unei intimități mecanice sau amânate, iar partenerii ajung să interpreteze lipsa dorinței ca lipsă de iubire, deși la bază se află un sistem nervos suprasolicitat.



De ce par certurile mai dese și mai „grele” când bugetul scârțâie?

În multe cupluri, banii funcționează ca un declanșator pentru teme vechi, control, încredere, loialitate, valoare personală, rușine, dreptate. Scumpirile ating direct sentimentul de competență al adultului, „nu reușesc să protejez”, „nu ajunge”, „se strică tot”. În psihoterapia de cuplu, conflictul pe bani rar rămâne doar despre bani; devine un limbaj prin care se negociază puterea și siguranța emoțională. Când unul dintre parteneri intră în rol de „manager” și celălalt se simte „monitorizat”, apare un dans toxic, mai mult control generează mai multă ascundere, iar ascunderea generează mai mult control. În familiile militare, același tipar apare când unul preia complet logistica, iar celălalt se simte inutil sau exclus din decizii, iar apoi revine cu impulsul de a recupera autoritatea.



Cum se vede frica de război în corp și în comportamentele zilnice ale familiei?

Frica se manifestă prin insomnie, coșmaruri, tensiune musculară, reacții de start, probleme digestive, consum crescut de cafea, alcool, nicotină, ecrane. La nivel comportamental apar verificări repetate de știri, scenarii catastrofice, pregătiri compulsive, retragere socială sau izbucniri de furie. Psihologia militară descrie „contaminarea cu amenințare” prin informație, expunerea repetată la imagini și titluri alarmante menține sistemul nervos în modul de luptă-fugă-îngheț. În intimitate, corpul cere siguranță, nu performanță; sexul se poate reduce la descărcare rapidă, se poate opri complet sau se poate transforma într-o nevoie de reasigurare, „ține-mă, spune-mi că rămâi”. În terapie, o schimbare utilă apare când cuplul numește frica direct, fără să o traducă în critică, „mi-e frică, am nevoie de tine aproape”, în loc de „iar n-ai făcut nimic”.



Ce se întâmplă cu rolurile din cuplu când unul devine „cel îngrijorat”, iar celălalt „cel rațional”?

Rolurile se rigidizează, unul urmărește pericolul, altul îl minimizează. Pe termen scurt, împărțirea pare eficientă; pe termen lung, produce singurătate. Cel îngrijorat se simte neprotejat emoțional, cel rațional se simte atacat și insuficient. În cuplurile care au legătură cu armata sau cu ideea de mobilizare, rolurile se întăresc și mai mult, „cel care pleacă” își antrenează detașarea, „cel care rămâne” își antrenează controlul. Conexiunea scade fiindcă fiecare își apără propriul mod de a face față. O intervenție tipică din psihoterapia de cuplu cere o schimbare de limbaj, în loc de „tu exagerezi” sau „tu nu-ți pasă”, apar întrebări orientate spre atașament, „ce te liniștește”, „ce îți crește sentimentul de control”, „cum vrei să te susțin”.



Cum sunt afectați copiii de anxietatea economică și de discursul despre război?

Copiii absorb emoția, nu argumentul. Ei observă tonul vocii, tăcerile, ușile trântite, listele făcute în grabă, telefoanele verificate obsesiv. La unii apar regresii, enurezis, nevoie de a dormi cu părinții, frici de separare. La alții apare hiper-maturizare, copilul devine „ajutorul” familiei, își reduce nevoile, își ascunde tristețea. În familiile celor plecați în zone de conflict, psihologia militară descrie „parentificarea”, copilul preia roluri emoționale de adult pentru a stabiliza un părinte copleșit. Pe termen lung, costul se vede în anxietate, perfecționism, dificultăți de relaxare. De aceea, mesajul sănătos pentru copil include adevăr simplu, limite și rutină, „avem planuri, avem oameni care ne ajută, tu rămâi copil, noi avem grijă de partea grea”.



Cum se schimbă sexualitatea într-o perioadă de scumpiri și amenințare militară?

Dorința sexuală se hrănește din energie, joc, siguranță, timp mental liber. Stresul mănâncă exact acești nutrienți. În sexterapie, scăderea dorinței se tratează mai bine ca un semnal al sistemului nervos, nu ca un defect de caracter. Unele cupluri intră într-un cerc dur, unul cere sex pentru conectare, celălalt refuză din epuizare, primul se simte respins, al doilea se simte presat, iar tensiunea crește. În contexte cu risc de plecare sau mobilizare, sexul capătă și o încărcătură simbolică, „ultima dată”, „dovada iubirii”, „confirmarea că suntem bine”. Presiunea simbolică strică plăcerea. Un cadru terapeutic util pune accent pe intimitate graduală, atingeri fără scop, conversații despre fantezii și limite, întâlniri scurte de conectare, fără testarea performanței.



Cum se negociază banii fără să se distrugă respectul și erotismul?

Respectul se păstrează când discuția financiară devine un ritual previzibil, cu reguli clare, nu o ambuscadă. În psihoterapie, cuplurile funcționează mai bine când separă „ședința de buget” de spațiul de relaxare. Se discută cifrele în mod concret, apoi se închide subiectul. Erotismul se reconstruiește când nu se amestecă imediat cu lista de cheltuieli și cu anxietatea. Un compromis realist include trei zone, nevoi de bază, fond de siguranță, buget mic pentru plăcere. Bugetul de plăcere pare frivol în criză, însă menține sistemul nervos în stare de viață, nu doar de supraviețuire. În familiile militare, „pauzele de normalitate” au rol protector psihologic, o cină simplă, o glumă, un film, o atingere caldă, un dans în bucătărie, fiindcă normalitatea menține coeziunea.



Ce trebuie să știm despre reacțiile emoționale ale partenerului când viitorul arată incert?

Reacțiile diferă și fiecare reacție spune o poveste despre atașament și despre experiențe trecute. Un partener poate deveni hiper-activ, planuri, liste, economii, monitorizare. Alt partener poate deveni hipo-activ, amânare, somn, evitarea știrilor, umor excesiv. În psihologia traumei, ambele reprezintă strategii de reglare. În cuplu, interpretarea greșită rănește, hiper-activul vede nepăsare, hipo-activul vede control și critică. O lectură mai sănătoasă arată altceva, „tu cauți siguranță prin acțiune; tu cauți siguranță prin distanță”. În terapie, apropierea se obține când fiecare își asumă strategia fără a o impune celuilalt și negociază un „mix” acceptabil, o parte planificare, o parte pauză.

VEZI ȘI: • Surse: SUA ar putea trimite aeronave la baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Iran. Bogdan Chirieac: Am deveni o țintă!



Cum funcționează relația la distanță când unul pleacă în zonă de risc sau într-un context militarizat?

Separarea activează anxietatea de abandon și produce un paradox, cu cât dorul e mai mare, cu atât comunicarea devine mai dificilă. Mesajele scurte, lipsa detaliilor, orele neregulate cresc scenariile. Psihologia militară recomandă un „contract de comunicare” realist, frecvență, canale, ce informație se împărtășește, ce se protejează din motive de siguranță. În cuplu, ajută o combinație între ritualuri de conectare și spațiu de funcționare, un mesaj de dimineață, o voce seara când există posibilitate, o fotografie cu ceva banal. În sexterapie, intimitatea la distanță se poate menține prin erotică verbală, amintiri comune, planuri de reîntâlnire, fără presiunea de a performa prin telefon sau cameră. Când unul se întoarce, apare o altă provocare, reintegrarea, renegocierea rolurilor, reglarea diferențelor dintre ritmul „de acasă” și ritmul „de misiune”.



De ce apar gelozia, suspiciunea și nevoia de control în perioade de amenințare?

Controlul crește când siguranța scade. Mintea încearcă să reducă necunoscutul verificând, testând, interogând. În relațiile cu distanță sau cu expunere la pericol, gelozia poate fi un simptom al fricii, nu al lipsei de încredere. În psihoterapie, lucrul eficient cere să se distingă între comportamente care rănesc relația și emoții care cer îngrijire. În loc de anchetă, apare vulnerabilitatea, „mi-e frică să te pierd”, „am nevoie de reasigurare”. Reasigurarea sănătoasă înseamnă consistență, nu supunere, promisiuni realiste, transparență despre program, granițe clare față de flirt sau ambiguități. Când granițele lipsesc, anxietatea crește. Când granițele există, erotismul se simte mai liber, fiindcă nu mai trăiește sub umbra trădării.



Cum se repară ruptura emoțională după o ceartă despre bani, știri sau planuri de siguranță?

Repararea începe cu coborârea intensității, nu cu argumentul perfect. În cuplu, există un moment în care nimeni nu mai ascultă; atunci discuția devine concurs de supraviețuire. Un pas matur constă în recunoașterea impactului, „te-am rănit”, „am ridicat tonul”, „m-am retras”. Apoi se clarifică nevoia, siguranță, respect, predictibilitate. În terapia de cuplu, o reparație bună are trei ingrediente, asumare, empatie, plan concret. Planul concret include reguli de discuție, fără insulte, fără amenințări de despărțire, pauză de 20 de minute când crește furia, reluare la o oră stabilită. În sexterapie, repararea contează direct, corpul intră mai ușor în excitare când se simte în siguranță morală și emoțională, iar o scuză autentică reduce tensiunea dintre parteneri.



Cum se păstrează apropierea când există un sentiment constant de „nu ne mai ajunge” și „se strică lumea”?

Apropierea se păstrează prin micro-momente de conectare, nu prin soluții grandioase. O îmbrățișare de 30 de secunde, o întrebare sinceră „cum ești”, un compliment, o atingere pe spate în timp ce treceți unul pe lângă altul. În psihologia militară, coeziunea crește prin ritualuri mici și repetate, fiindcă repetarea trimite semnal de stabilitate. În cuplu, apropierea se consolidează când fiecare vede efortul celuilalt, nu doar rezultatul. În familie, o rutină de seară cu copilul, o masă simplă luată împreună, o plimbare scurtă întăresc sentimentul de „noi”. În sexualitate, apropierea se poate exprima și non-genital, masaj, duș împreună, săruturi fără final obligatoriu. Paradoxal, când sexul nu mai este o obligație, apare mai multă libertate și, în timp, mai multă dorință.



Ce trebuie să știm ca familie despre viitorul incert fără să cădem în panică sau negare?

Informația utilă se combină cu limite de expunere. Familia are nevoie de o doză de realitate și de o doză de protecție a sistemului nervos. Un principiu sănătos, planificare în intervale, nu profeții. Se planifică luna, sezonul, anul, cu scenarii și rezerve, iar restul se lasă în zona de „nu știm încă”. În psihoterapie, toleranța la incertitudine se antrenează, respirație, somn, mișcare, conversații cu sens, sprijin social. În familiile cu legături militare, se recomandă și un plan de criză scris, persoane de contact, acte, bani lichizi, medicamente, puncte de întâlnire, fără a transforma casa într-un buncăr mental. Scopul planului nu se vede în dramă, ci în liniștea care vine după ce planul există.



Cum se discută cu adolescentul despre scumpiri și război fără morală și fără teroare?

Adolescentul cere respect și adevăr. O conversație utilă pornește de la întrebări, „ce ai auzit”, „ce te sperie”, „ce îți dă speranță”. Apoi se oferă informație clară, cu recunoașterea limitelor, „știm unele lucruri, altele rămân neclare”. În psihologia dezvoltării, adolescentul are nevoie de agentivitate, sarcini concrete, roluri reale, nu rol de terapeut al părinților. O abordare bună include implicarea în bugetul familiei la nivel educativ, nu ca povară, comparații de preț, gătit, planificare. În familie, se setează și igiena informațională, intervale fără știri, fără doomscrolling la masă, fără filmări violente în prezența copiilor. Un adolescent care înțelege regulile și sensul lor devine mai stabil.



Cum influențează stresul cronic fertilitatea, sarcina și perioada postpartum în vremuri incerte?

Stresul cronic dereglează somnul, apetitul, ciclul menstrual, libidoul și poate complica recuperarea postpartum. În cuplu, apar conflicte despre „momentul potrivit” pentru copil, iar subtextul devine frică, de lipsuri, de pierdere, de nesiguranță. O conversație sănătoasă cere diferențiere între dorință și panică, ce își dorește fiecare, ce resurse există, ce sprijin social intră în ecuație. În sexterapie, presiunea de a concepe sau frica de a concepe poate transforma sexul în sarcină, ceea ce scade plăcerea. O soluție realistă include redarea spațiului pentru plăcere și conectare, plus decizii luate în momente de calm, nu după știri alarmante.



Cum se recunoaște momentul când familia are nevoie de ajutor profesionist?

Semnele includ certuri zilnice, insomnie persistentă, atacuri de panică, consum de alcool sau jocuri de noroc ca reglare, retragere emoțională, lipsă totală a intimității, gânduri intruzive despre moarte, copil cu simptome accentuate, violență verbală sau fizică. În context militar, semnele pot semăna cu reacții post-traumatice, hipervigilență, iritabilitate, evitarea conversațiilor, amorțeală emoțională. Psihoterapia individuală ajută reglarea anxietății și a traumei, terapia de cuplu ajută comunicarea și repararea, sexterapia ajută diferențierea dintre dorință, presiune, rușine și plăcere. Ajutorul profesional nu înseamnă slăbiciune; înseamnă igienă psihică într-o perioadă în care cerințele depășesc resursele obișnuite.



Cum arată o familie „pregătită psihologic” pentru vremuri scumpe și nesigure?

Arată ca o familie care își gestionează frica împreună, nu una care o ascunde sub preș. Există planuri financiare simple, transparență, limite de informare, rutină de somn, mese cât de cât predictibile, sprijin social, timp pentru joacă și timp pentru discuții serioase. În cuplu există un acord, ne criticăm mai puțin, cerem mai clar, reparăm mai repede. În sexualitate există blândețe, corpul primește timp, siguranță, explorare, fără contabilizarea performanței. În perspectiva psihologiei militare, familia rezilientă se bazează pe coeziune și pe sens, „de ce ținem unii la alții”, „pentru ce merită să rămânem umani”, chiar când lumea apasă.



Radu Leca propune testul de reziliență familială (cuplu + familie) realizat în baza informatiei citite anterior.

Răspunzi cu DA/NU la fiecare întrebare, apoi îți calculezi scorul și citești interpretarea. Tonul e direct, ca să iasă un rezultat util, nu „frumos”.



Test: Reziliența familiei în fața scumpirilor și a incertitudinii (30 întrebări DA/NU)



A. Siguranță emoțională și comunicare (1–10)

1) În familia noastră se vorbește despre frică și stres fără ironie și fără rușinare.

2) Când apare o ceartă, unul dintre noi inițiază repararea relației în aceeași zi.

3) Avem reguli clare pentru certuri: fără insulte, fără amenințări de despărțire, cu pauză dacă escaladează.

4) Ne spunem direct nevoile („am nevoie de reasigurare”, „am nevoie de pauză”), nu prin reproș.

5) Ne ascultăm până la capăt înainte să contraargumentăm.

6) Putem să fim în dezacord fără să simțim că relația e în pericol.

7) Observăm și numim efortul celuilalt, nu doar ce lipsește.

8) Avem măcar un ritual scurt zilnic de conectare (întrebare, îmbrățișare, ceai împreună).

9) În ultimele 2 săptămâni am avut și momente de umor sau joacă în familie.

10) Fiecare are voie să fie vulnerabil fără să fie „taxat” ulterior.



B. Bani, planuri și control (11–17)

11) Avem o discuție programată despre buget (nu doar certuri spontane despre bani).

12) Știm aproximativ care sunt cheltuielile fixe lunare și ce ajustări facem dacă se scumpește tot.

13) Există o rezervă (oricât de mică) sau un plan realist de a construi una.

14) Nu folosim banii ca armă (șantaj, umilire, „eu aduc/tu cheltui”).

15) Nu ascundem cheltuieli importante unul de altul.

16) Putem închide subiectul „bani” după ce l-am discutat, fără ruminație toată seara.

17) Păstrăm un buget mic pentru plăceri/normalitate, fără vină și fără sabotaj.



C. Igienă informațională și gestionarea anxietății (18–23)

18) Avem limite la știri și social media (ore, contexte, pauze fără ecrane).

19) Nu consumăm știri alarmante la masă sau înainte de somn, ca regulă de familie.

20) Când anxietatea crește, avem fiecare o strategie sănătoasă (mișcare, respirație, somn, discuție).

21) Identificăm diferența dintre „fapte” și „scenarii catastrofice” când vorbim.

22) Avem un plan simplu de criză (contacte, acte, medicamente), scris sau clar în minte.

23) După ce facem planuri, simțim o scădere a tensiunii, nu o creștere a obsesiei.



D. Copii, rutină, sprijin și intimitate (24–30)

24) Copiii primesc explicații simple și reasigurare, fără detalii care îi sperie inutil.

25) Copiii nu devin „sprijin emoțional” pentru părinți (nu îi încărcăm cu panică și confesiuni de adult).

26) Păstrăm rutine previzibile (somn, mese, școală), chiar dacă viața e agitată.

27) Avem cel puțin o persoană sau un grup de sprijin (rude, prieteni, comunitate) pe care ne bazăm.

28) În cuplu există atingere și tandrețe și când nu există sex (încă).

29) Putem vorbi despre sex fără critică, fără rușine și fără presiune de performanță.

30) În general, simțim că suntem „o echipă” în fața problemelor, nu adversari.



Scor și interpretare

Numără câte răspunsuri DA ai (0–30).



0–10 DA — „Mod supraviețuire”

Reziliența e subțire în perioada asta și sistemul nervos conduce casa. Se vede prin conflicte dese, retragere, control, consum mare de știri, oboseală, apropiere redusă.

Rezultatul probabil dacă rămâne așa: tensiune cronică, scăderea intimității, copii mai anxioși, decizii impulsive pe bani.



11–20 DA — „Funcționare cu scurgeri”

Familia se ține pe linia de plutire, însă există zone care pierd energie: fie banii, fie comunicarea, fie anxietatea alimentată de știri, fie intimitatea.

Rezultatul probabil dacă ajustați 2–3 obiceiuri-cheie: stabilizare rapidă, mai mult sentiment de control, certuri mai scurte, reconectare în cuplu.



21–26 DA — „Reziliență bună”

Aveți structură, conversații reale și capacitate de reparare. Stresul există, însă nu vă rupe în două.

Rezultatul probabil: adaptare mai eficientă la scumpiri, coeziune de echipă, capacitate de a lua decizii fără panică.



27–30 DA — „Reziliență foarte ridicată”

Funcționați ca un sistem bine sudat: planificare + calm + conectare. Atenție doar la perfecționism și la tendința de a „duce tot” fără pauză.

Rezultatul probabil: stabilitate emoțională și un sentiment de sens, chiar într-un context nesigur.



Interpretare pe domenii (opțional, dar util)

Dacă vrei să vezi rapid „unde doare”, numără DA pe fiecare secțiune:

- A (1–10): 0–4 vulnerabil, 5–7 mediu, 8–10 solid

- B (11–17): 0–2 vulnerabil, 3–5 mediu, 6–7 solid

- C (18–23): 0–2 vulnerabil, 3–4 mediu, 5–6 solid

- D (24–30): 0–3 vulnerabil, 4–5 mediu, 6–7 solid