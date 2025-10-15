De ce unii bărbați sunt invidioși pe femei

Îi știti pe bărbații aceia care pur și simplu invidiază femeile? Deși da, pare ciudat să se întâmple așa ceva, dar unii bărbați sunt invidioși pe femei, în principal pe colegele de muncă. Femeile nu trebuie să le facă ceva anume, ci pur și simplu să respire. Dar de ce un bărbat ajunge să invidieze o femeie?! Din frustrare? Haideți să vedem ce spun studiile.

Un studiu recent publicat în Frontiers in Psychology arată că bărbații sunt invidioși pe femei din motive banale: Pentru că sunt frumoase, pentru că au capacitate de seducție, rol matern și abilitățile percepute ca „feminine” (multitasking, exprimare emoțională). Practic... invidia masculină reflectă în mare măsură diferențe sociale și culturale de gen, nu doar trăsături individuale.

Bărbații care au participat la studiu au spus că invidiază capacitatea femeilor de a atrage atenția prin aspectul fizic și farmecul personal. Capacitatea femeilor de a fi mame și de a trăi experiența biologică a maternității este o sursă frecventă de admirație, uneori descrisă ca invidie. Libertatea de a-și exprima emoțiile și acceptarea socială a vulnerabilității. Bărbații au zis că invidiază posibilitatea femeilor de a-și arăta emoțiile sau de a primi sprijin social pentru vulnerabilitate. Abilități „practice” și sociale valorificate — multitasking, relaționare, susținere socială. Unele aspecte ale competenței sociale și emoționale atribuite femeilor sunt percepute ca avantaje pe care bărbații și le-ar dori.

Specialiștii spun că recunoașterea acestor sentimente poate fi utilă. Dacă invidia este înțeleasă și reflectată constructiv, ea poate conduce la empatie și la schimbări în rolurile sociale. De exemplu, la o distribuire mai echitabilă a muncii emoționale sau la desființarea stigmatelor care împiedică bărbații să își arate vulnerabilitatea. În schimb, atunci când e canalizată ca resentiment sau agresivitate, invidia poate alimenta sexismul și comportamente de control. Problema e că atunci când un bărbat invidiază o femeie se vede și este foarte urât și scade din masculinitate. Un bărbat adevărat nu va invidia niciodată o femeie.