Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață

”Azi e ziua ei. Theo Rose. Fata care mi-a făcut fata cea mare fericită în nenumărate rânduri. Asta nu e singura ei calitate, are foarte multe dar sunt foarte fericit că sunt vizibile de către majoritatea oamenilor cu suflet curat. Frumoasă, dar modestă, talentată dar și muncitoare, extrem de multe calități dar și forță într-un om atât de firav. Mă bucur că îi știți calitățile, că o Românie întreagă a apucat s-o cunoască pentru că nu mai trebuie să explic eu de ce e mișto ea și pot să mă axez pe ce mă interesează pe mine: fata mea cea mare e înnebunita după ea și Theo, de câte ori se întâlnește cu Smaranda mea, își face timp. Să se joace, să stea de vorbă, să îi cânte, să nu știu ce. Iar când a fost mireasă la ea în sat într-o nuntă cu 8 invitați, doar din familie, Smaranda mea i-a fost domnișoară de onoare. Pentru privirea Smarandei de atunci am să îi fiu lui Theo fan, prieten și sprijin o viață. La multi ani, dragă Theodora” a scris Codin Maticiuc, pe Facebook, într-o postare apreciată de peste 14.000 de persoane și la care au comentat 2.000 de internauți, numai cu vorbe bune pentru Theo Rose.

Sursă foto: Facebook Codin Maticiuc

