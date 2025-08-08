Data actualizării: | Data publicării:

Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață

Autor: Irina Constantin | Categorie: Lifestyle
Sursa foto: Facebook Theo Rose
Sursa foto: Facebook Theo Rose

Codin Maticiuc a avut un mesaj frumos și emoționant despre Theo Rose. 

”Azi e ziua ei. Theo Rose. Fata care mi-a făcut fata cea mare fericită în nenumărate rânduri. Asta nu e singura ei calitate, are foarte multe dar sunt foarte fericit că sunt vizibile de către majoritatea oamenilor cu suflet curat. Frumoasă, dar modestă, talentată dar și muncitoare, extrem de multe calități dar și forță într-un om atât de firav. Mă bucur că îi știți calitățile, că o Românie întreagă a apucat s-o cunoască pentru că nu mai trebuie să explic eu de ce e mișto ea și pot să mă axez pe ce mă interesează pe mine: fata mea cea mare e înnebunita după ea și Theo, de câte ori se întâlnește cu Smaranda mea, își face timp. Să se joace, să stea de vorbă, să îi cânte, să nu știu ce. Iar când a fost mireasă la ea în sat într-o nuntă cu 8 invitați, doar din familie, Smaranda mea i-a fost domnișoară de onoare. Pentru privirea Smarandei de atunci am să îi fiu lui Theo fan, prieten și sprijin o viață. La multi ani, dragă Theodora” a scris Codin Maticiuc, pe Facebook, într-o postare apreciată de peste 14.000 de persoane și la care au comentat 2.000 de internauți, numai cu vorbe bune pentru Theo Rose. 

Sursă foto: Facebook Codin Maticiuc

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Codin Maticiuc, mesaj emoționant despre Theo Rose: Pentru asta, am să îi fiu fan, prieten și sprijin o viață
08 aug 2025, 16:28
Prezentarea perfectă începe cu aceste 5 trucuri esențiale
06 aug 2025, 16:47
De ce ar trebui să înmoi nucile înainte de a le consuma. Truc foarte bun pentru digestie
01 aug 2025, 22:07
Cum să alegi un șampon bun. Sfatul unui medic dermatolog pentru curățarea corectă a scalpului
31 iul 2025, 18:08
Simptomele care apar dacă mergi cu o mașină electrică
30 iul 2025, 20:18
Așa arată o casă la 1 euro în Italia, abia cumpărată. Imagini din interior. ”Am avut noroc din nou”
30 iul 2025, 15:41
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
De ce femeile medic din România nu au unghiile făcute
29 iul 2025, 19:08
Thea Haimovitz: Bunica mea, la 70 de ani, avea o față ca de 40! Trucul simplu pe care îl avea. Poți să faci acasă, zilnic, durează cinci minute - video
20 iul 2025, 09:37
Ce să nu faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie. Lucruri interzise, conform tradiției
19 iul 2025, 23:02
Mănânci ouă prăjite? Iată ce arată un nou studiu unic la nivel mondial!
19 iul 2025, 17:50
Băutura care ar hidrata mai eficient decât apa. În compoziția sa este secretul
05 iul 2025, 19:40
Dacă dormi cu aerul condiționat pornit, trebuie să citești asta: Sfaturi și trucuri ca să nu ai de suferit
19 iun 2025, 23:33
Motivul pentru care medicii de la Harvard recomandă să nu se folosească hârtie igienică
12 iun 2025, 09:43
Cât costă o porție de urs la tavă în România. Se servește cu sos brun și garnitură la alegere
09 iun 2025, 09:01
Numărul de cameră pe care ar trebui să-l eviți când ajungi la un hotel
07 iun 2025, 22:33
Superaliment, aliat ideal în curele de slăbire. Această delicatesă este foarte puțin cunoscută în România
23 mai 2025, 23:44
Cum să hrănești găinile pentru consum propriu: Niciodată nu le vei mai da așa ceva de acum înainte
23 mai 2025, 20:49
Mănânci năut din supermarket? Truc: Cum reduci „marele pericol” din el
21 mai 2025, 20:29
Ce să mănânci când ești la PMS: Alimente care te ajută să nu o iei razna
20 mai 2025, 22:27
Austria a câștigat Eurovision 2025. Cine este JJ și ce spune piesa Wasted Love. Ascultă piesa AICI
17 mai 2025, 21:03
Telefonul transparent care a înnebunit TikTok! „Ce mai e și ăsta?!” / video
17 mai 2025, 16:43
De ce sunt pisicile portocalii unice
15 mai 2025, 20:08
Cum să slăbești mâncând pâine. Trucuri pentru o siluetă de invidiat
05 mai 2025, 22:16
Ai acest obicei la baie? Risc de hemoroizi cu 46% mai mare
05 mai 2025, 21:13
De ce un diamant albastru excepțional a fost restras de la o licitație a casei Christie’s Geneva
04 mai 2025, 12:51
Fructul puțin cunoscut în România care înlocuiește zahărul și este bogat în antioxidanți
27 apr 2025, 18:43
Un cardiolog dezvăluie trucul infailibil pentru a adormi în mai puțin de un minut: „Ești gata să dormi ca un bebeluș?”
25 apr 2025, 21:05
Băutura longevității pe care Julianne Moore o consumă zilnic pentru a se menține tânără și plină de vitalitate la 64 de ani
25 apr 2025, 17:55
Cele mai frecvente capcane în slăbit: „Mănânc puțin, dar nu slăbesc”. De fapt... te îngrozești dacă începi să numeri caloriile! Iată alimentele care te păcălesc!
23 apr 2025, 22:52
Apocalipsa astrală de la alegerile prezidențiale 2025. Astrologul Cristina Demetrescu: Sper să nu fie cazul. Dar va trebui să ne urcăm într-o barcă, chiar dacă nu era ce speram
23 apr 2025, 17:23
Coincidență stranie legată de data morții papei Francisc
22 apr 2025, 23:26
Sărbătoare mare pe 28 aprilie 2025! Preot: Nu căutați în calendar pentru că n-o s-o găsiți
22 apr 2025, 22:57
Fabricile chineze dezvăluie costul real al unei genți Hermès de lux: „În magazin costă 38.000 de dolari! În realitate... oricine și-ar putea-o cumpăra!” video
18 apr 2025, 13:39
Au înflorit bujorii de stepă. Locul unic în Europa se află în Zau de Câmpie, unde cu grijă, iubire și devotament, istoria minunatei flori merge mai departe
17 apr 2025, 19:42
Joia Mare: Ce NU trebuie să faci în joia din Săptămâna Patimilor
16 apr 2025, 13:57
De ce în 2025 Paștele ortodox este în aceeași cu zi cu Paștele catolic, un „fenomen” rar
14 apr 2025, 08:37
Trump, sub lupă astrologică. Cristina Demetrescu: Ce-l așteaptă după 10 iunie 2025
09 apr 2025, 23:43
Lista alimentelor cu aproape zero calorii
08 apr 2025, 22:48
Îți pierzi numărul, dar nu și conversațiile? Ce se întâmplă cu contul tău de WhatsApp dacă nu mai încarci cartela
07 apr 2025, 22:51
Așa ai proteină completă în Postul Paștelui. Aliment foarte ieftin, dar plin de beneficii. Carmen Brumă: Ține de foame și patru ore
07 apr 2025, 21:26
Dr. Bălănică, despre legumele care sunt aur pentru corp: Nicio masă fără ele!
06 apr 2025, 22:29
Părintele Pimen Vlad, sfat în Postul Paștelui: În fiecare borș pune acest ingredient. Pe lângă că-ți dă un surplus de putere, ajută mult toate țesuturile
06 apr 2025, 16:42
Crocodilus: troianul care îți fură datele bancare spionându-ți telefonul fără ca tu să știi
06 apr 2025, 16:20
Ții un astfel de post? Ai un risc cu 91% mai mare de a muri din cauza unei boli cardiovasculare
05 apr 2025, 23:10
La ce oră ar trebui să bei ultima cafea a zilei ca să nu-ți afecteze somnul: „Cofeina rămâne în organismul tău”
05 apr 2025, 18:34
Numerologul Romeo Popescu, previziune pentru 2025: Marile schimbări care vor veni peste România
05 apr 2025, 17:55
Vrei un job pe care inteligența artificială nu-l poate fura? Salvează această listă! Top meserii rezistente la AI
05 apr 2025, 16:49
O femeie din America, uimită când a văzut sucurile din supermarketurile din Europa: E o nebunie! / video
05 apr 2025, 16:28
Care sunt cele mai norocoase numere din istoria Loto 6/49? Statisticile care atrag jucătorii
04 apr 2025, 13:07
​Povestea tragică a ”reginei exercițiilor fizice”: moare la 28 de ani din cauza unui stop cardiac după o dependență de o băutură banală
01 apr 2025, 15:12
Ce fel de weekend ești? Test rapid de personalitate
29 Martie 2025, 23:04
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 13 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 27 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 24 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 38 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 1 ora 59 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 0 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
acum 2 ore 39 minute
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel