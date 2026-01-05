€ 5.0905
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Data actualizării: 16:29 05 Ian 2026 | Data publicării: 16:25 05 Ian 2026

Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Autor: Roxana Neagu

bani lei pexels-jakubzerdzicki-28618670 Bani impozite și taxe/ pexels foto
 

Ghișeul.ro a înregistrat și astăzi o zi în care a picat, după ziua de vineri când nu a funcționat mai multe ore.

Fără a se referi la funcționarea cu întreruperi a site-ului, ADR anunță românii că unii au plățile sistate până când UAT-urile de care aparțin actualizează taxele și impozitele. Și astăzi, ca și vineri, site-ul a înregistrari erori de conectare. 

Citește aici: ”Șoc și groază pe Ghișeul.ro”/ ”E creștere de 100%”. ghiseul.ro a picat, românii verifică cu cât au crescut impozitele și taxele: Bolojane, Bolojane... să ne trăiești, boierule!  

”Autoritatea pentru Digitalizarea României face următoarele precizări în contextul întreruperii serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO: 

La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs.

În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus.

Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației.

Amintim că ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți” anunță un comunicat ADR. 

Cei care au reușit să acceseze Ghișeul.ro descriu o situație revoltătoare. De exemplu, pe un grup de Bragadiru, Ilfov, oamenii scriu că a crescut impozitul cu 160%. 

”160% s-a făcut! Atât este mărirea! S-a speriat și aplicația” a scris un internaut din Bragadiru, ca altul să precizeze că nici în urmă cu o zi nu a funcționat. 

ghiseul
ghiseul.ro
taxe
impozite
