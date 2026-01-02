”Șoc și groază pe Ghișeul.ro”/ ”E creștere de 100%”. ghiseul.ro a picat, românii verifică cu cât au crescut impozitele și taxele: Bolojane, Bolojane... să ne trăiești, boierule! 

Taxele și impozitele au crescut în 2026. Guvernul Bolojan a anunțat o majorare cu peste 70% a impozitelor față de 2025. Românii își verifică taxele și impozitele pe ghiseul.ro în a doua zi din an, iar site-ul este picat de mai bine de patru ore.

Site-ul ghiseul.ro, picat de patru ore

Site-ul ghiseul.ro a picat

Cei care au reușit să-și verifice taxele și impozitele pe 2026, pe ghiseul.ro, își declară șocul. Știau ce urmează, dar tot nu le vine a crede, mai ales că unii remarcă creșteri de peste 100%, chiar spre 200%:

”Mi-a crescut impozitul pe locuință în sectorul 1 de 2,1 ori (cu 210%). Am 2 camere și 60 mp într-o clădire din 1939. 634 lei impozit. Eu sînt de acord că impozitul e și era mic, dar poate viteza cu care recuperăm decalaje istorice ar trebui să fie mai puțin surprinzătoare, că și-n NATO am intrat mai pe-ndelete. La mulți ani!”

”Trăiască pensiile speciale”

”2 camere, 54 mp, bloc din 64, 433 lei, Sector 3. Mi se pare totuși enorm”

”56 mp, Sector 1, 529 lei. Mai mult decât dublu. Încă nu am primit în Bragadiru și ce mai avem la ai mei în județul Brașov”.

”Mă pune necuratu', la început de an, să consult ghiseul.ro, să văd ce am de plată. Birul pe apartament a crescut: de la 1.050 RON la 3.328 RON (3.106 RON apart+ 222 RON terenul). Trăiască aristocrația bugetară, salariile nesimțite și pensiile speciale!”

”Bolojane, Bolojane, să ne trăiești boierule”

”M-a mâncat azi în (....) să intru pe ghiseul, să mă uit după impozite... Nu toate sectoarele din București au urcat sumele de plată, dar Sectorul 3, da!

Un apartament de 3 camere a fost așa:

2022 - 210 ron

2023 - 220 ron

2024 - 250 ron

2025 - 278 ron

În 2026??? 712 ron!!!

Bolojane, Bolojane... să ne trăiești, boierule! Viitorul sună bine!””.

”Știam că asta mă așteaptă”

Alții sunt optimiști și văd în asta o oportunitate: mai multe proprietăți neglijate vor fi scoase la vânzare:

”Tocmai au apărut pe ghișeul.ro. obligațiile de plată pentru proprietăți. E o creștere de 100%. Mă așteptam la asta, suntem o țară de proprietari, așa că aceste impozite mărite probabil că vor aduce un plus consistent la buget. Adică știam că asta mă așteaptă. Am cercetat cum stau alții la capitolul impozite pe proprietate și se pare că suntem spre coada clasamentului. Există însă și țări care și-au permis să scadă impozitul de exemplu Germania. Care vor fi consecințele pentru Romania? Probabil că unele terenuri și locuințe nelocuite, neexploatate vor fi scoase la vânzare și asta nu e rău și tot probabil vor crește chiriile”.

