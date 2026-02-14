Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm

În contextul în care România riscă să piardă 231 milioane de euro din cauza faptului că reforma pensiilor magistraților s-a blocat, Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, a vorbit despre ceea ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu ar fi avut acces la fondurile UE.

"Dacă vom pierde aceşti bani, fără îndoială că este rău în situaţia în care se află România, dar nu este o lovitură decisivă. Nu e ca un upercut pe care în primeşte un boxer şi nu se mai ridică de jos, fiindcă noi avem multe alte miliarde care sunt de absorbit în 2026. Nu 200 de milioane fac diferenţa, ci miliardele pe care le-am absorbit în 2025 şi le vom absorbi în 2026", a subliniat Daniel Dăianu.

Cum ar fi fost România fără fondurile UE

"Eu vă spun că ar fi fost cumplit. Şi pornesc chiar de la momentul invadării Ucrainei. Avem acea succesiune de creştere economică: am avut creştere tot mai mică, până aproape la stagnare. Când eşti între 0 şi 1% în 2024 şi în 2025, iar în 2026 nu vom avea o creştere spectaculoasă, dacă nu am fi avut bani europeni, acest sprijin european, miliarde şi miliarde din cadrul financiar multianual, plus PNRR, foarte probabil am fi fost sub linia care desparte pozitivul de negativ", a explicat Daniel Dăianu în direct la B1TV.

Întrebat dacă asta s-ar fi tradus printr-un faliment al statului, Dăianu a explicat: "Ţara nu dă faliment. Firmele pot da faliment. Ţara nu a dat faliment nici după criza financiară globală. Un stat membru al Uniunii Europene nu poate să dea faliment, dar suferinţele pot fi cumplite. Oamenii suferă enorm".