€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Economie Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Data actualizării: 20:47 14 Feb 2026 | Data publicării: 20:46 14 Feb 2026

Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Autor: Mihai Ciobanu

daniel-daianu_42664400

Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, a vorbit despre ceea ce ar fi fost România fără fondurile europene.

În contextul în care România riscă să piardă 231 milioane de euro din cauza faptului că reforma pensiilor magistraților s-a blocat, Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, a vorbit despre ceea ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu ar fi avut acces la fondurile UE. 

"Dacă vom pierde aceşti bani, fără îndoială că este rău în situaţia în care se află România, dar nu este o lovitură decisivă. Nu e ca un upercut pe care în primeşte un boxer şi nu se mai ridică de jos, fiindcă noi avem multe alte miliarde care sunt de absorbit în 2026. Nu 200 de milioane fac diferenţa, ci miliardele pe care le-am absorbit în 2025 şi le vom absorbi în 2026", a subliniat Daniel Dăianu. 

Citiţi şi: Ilie Bolojan anunță creștere economică și prosperitate din iunie 2026. ”În vara lui 2025, am fost pus cu spatele la zid”

Cum ar fi fost România fără fondurile UE

"Eu vă spun că ar fi fost cumplit. Şi pornesc chiar de la momentul invadării Ucrainei. Avem acea succesiune de creştere economică: am avut creştere tot mai mică, până aproape la stagnare. Când eşti între 0 şi 1% în 2024 şi în 2025, iar în 2026 nu vom avea o creştere spectaculoasă, dacă nu am fi avut bani europeni, acest sprijin european, miliarde şi miliarde din cadrul financiar multianual, plus PNRR, foarte probabil am fi fost sub linia care desparte pozitivul de negativ", a explicat Daniel Dăianu în direct la B1TV.

Întrebat dacă asta s-ar fi tradus printr-un faliment al statului, Dăianu a explicat: "Ţara nu dă faliment. Firmele pot da faliment. Ţara nu a dat faliment nici după criza financiară globală. Un stat membru al Uniunii Europene nu poate să dea faliment, dar suferinţele pot fi cumplite. Oamenii suferă enorm".  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fonduri europene
daniel daianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Publicat acum 15 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Publicat acum 53 minute
Record de turişti români în Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Accident grav pe pârtie. Adolescentă preluată de elicopterul SMURD
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close