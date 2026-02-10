Prof. univ. dr. Daniel Armeanu, vicepreședinte al sectorului pensiilor private în cadrul ASF, a explicat la conferința "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group, cum progresul tehnologic și schimbările economice accelerate vor genera, în următorii 20 de ani, mai multe revoluții tehnologice decât până acum. Astfel, este nevoie de instrumente care să conducă la diminuarea efectelor șocurilor în economie.

Totodată, prof. univ. dr. Daniel Armeanu, a evidențiat că anul 2025 a fost un an istoric, unul dintre cei mai buni ani din sistemul de pensii private, care „în România, reprezintă singurul mecanism pe care îl are la dispoziție România, pentru a reduce deficitul de protecție financiară pe termen lung”.

Revoluții tehnologice

„Mă bucur să particip la această conferință, care, în timp, a devenit un adevărat reper în dezbaterile privind riscurile, sustenabilitatea, educația financiară, protecția financiară, într-o lume în care evenimentele se dezvoltă cu rapiditate și într-o economie în care riscurile sunt din ce în ce mai mari, șocurile sunt din ce în ce mai dese, iar crizele sunt din ce în ce mai complexe.

Dacă ne referim la viteza cu care tehnologia avansează și la schimbările rapide din economie, probabil că, în următorii 20 de ani, vom avea mai multe revoluții tehnologice decât am avut până acum. Aici aș aminti o teorie a ciclurilor lungi a lui Kondratiev, care spune că economia se dezvoltă în cicluri lungi dominate de revoluții tehnologice. Până acum, au fost cinci, probabil, cea de-a șasea va avea un ciclu mult mai redus. Probabil că în următorii 20 de ani vom asista la mai multe revoluții tehnologice determinate de inteligența artificială. În acest context, deficitul de protecție financiară, economică și socială capătă o importanță deosebită”, a menționat prof. univ. dr. Daniel Armeanu.

Șocuri în economie: e nevoie de instrumente pentru diminuarea lor

„Mai mult, dacă facem referire la o teorie distrugerii creative a lui Joseph Schumpeter, în care inovarea are un rol important, este factorul care generează creștere economică, instrumente noi, care, practic, distrug instrumentele tradiționale, iar perioada de tranziție, de înlocuire între tehnicile moderne și cele tradiționale devine din ce în ce mai redusă. Atunci, apare nevoia ca deficitul de protecție economică, socială, financiară să fie mult mai bine gestionat, să existe instrumente care să conducă la diminuarea efectelor șocurilor în economie.

Dacă ne referim la deificitul de protecție financiară, care, practic, este tema centrală a acestei conferințe, apare atunci când factorii economici se confruntă cu riscuri multiple, cu riscuri de lichiditatate. Apare atunci când canalele de transmisie a politicilor economice, sociale, monetare sunt din ce în ce mai obturate. Apare atunci când lanțurile de producție sunt din ce în ce mai fragmentate și, atunci, există tendința, nevoia ca să identificăm acele pârghii care să micșoreze impactul șocurilor în economie. Mă refer aici la instrumente de finanțare, creditare, de solvabilitate și instrumente de asigurări și de pensii private”, a spus prof. univ. dr. Daniel Armeanu.

Instrumente de asigurări și pensii private

„În general, instrumentele de asigurare (...) se referă la modalitățile în care sunt protejate firmele, oamenii împotriva unor fenomene sau evenimente și au ca efect diminuarea consecințelor și protecția financiară pe termen scurt.

Dacă ne referim la deficitul de protecție financiară pe termen lung, atunci cele mai utilizate instrumente sunt cele de pensii private. Deficitul de protecție financiară în cazul utilizării pensiilor private apare atunci când economiile se confruntă cu crize demografice, ceea ce se întâmplă acum. Există o criză demografică de mulți ani, care pune presiune, atât pe bugetele publice, cât și pe cele private”, a declarat prof. univ. dr. Daniel Armeanu.

Pensiile publice și private

„Singurele instrumente viabile care pot reduce deficitul de protecție financiară, pe termen lung, sunt pensiile, fie publice sau private. În România, Pilonul 2 sau sistemul de pensii private reprezintă singurul mecanism pe care îl are la dispoziție România, pentru a reduce deficitul de protecție financiară pe termen lung.

Sistemul de pensii private este un sistem care este foarte bine supravegheat și reglementat de ASF, care și-a dovedit viabilitatea economică prin oferirea de randamente substanțiale. Este un sistem care și-a dovedit reziliența în ultimii ani, mai ales în perioada crizelor suprapuse. Este un sistem în care volatilitățile se manifestă conjunctural. Revenirea se face rapid, pentru că portofoliile sunt foarte bine optimizate și gestionate”, a zis prof. univ. dr. Daniel Armeanu.

2025, unul dintre cei mai buni în sistemul de pensii private

„Este un sistem în care randamentele sunt mari, iar în anul 2025, de exemplu, a fost un an istoric, unul dintre cei mai buni ani din sistemul de pensii private. A fost un an în care activele au crescut cu 33%. În ultimii doi ani avem o creștere a activelor de 64%, fapt care ne situează în top 10 european privind performanțele sistemelor de pensii private.

De asemenea, randamentele au fost la nivel maximum, 19,2 în anul 2025. Totodată, randamentul cumulat, în cei 17 ani de existență, a fost de 8,4%, în condițiile în care inflația medie a fost undeva la 4,3%, deci randamente real pozitive și randamente destul de mari pentru participanți. De asemenea, este un sistem care participă la creșterea economică, generează anual aproximativ 0,5% creștere economică și a ajuns undeva la 11% din PIB.

Astfel, se asigură o anumită stabilitate, pe termen lung, pentru cei care ies la pensie. M-aș opri aici, dar nu înainte de a felicita Insitutul de Studii Financiare și partenerii săi pentru toate aceste conferințe pe care le realizează, având un impact destul de mare pe partea de educație financiară, mai ales în contextul în care deficitele de protecție financiară, probabil, că trebuie să înceapă de la educația financiară”, a mai spus prof. univ. dr. Daniel Armeanu, vicepreședinte al sectorului pensiilor private în cadrul ASF, la conferința "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group.

