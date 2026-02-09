Proiect de apărare franco-germano-spaniol, visul lui Macron, în pragul colapsului: E mort, toată lumea știe asta, dar nimeni nu vrea să o spună

Sistemul de luptă aerian viitor (FCAS), dezvoltat de Franța, Germania și Spania, este în pragul colapsului, au declarat pentru Politico patru oficiali europeni de la Paris și Berlin.

„Un anunț că [proiectul] s-a încheiat este mai probabil decât o relansare”, a declarat vineri un oficial familiarizat cu poziția președintelui francez Emmanuel Macron.

Un parlamentar francez care lucrează la politica de apărare a confirmat cele spuse.

„FCAS este mort, toată lumea știe asta, dar nimeni nu vrea să o spună”, a spus parlamentarul.

Președintele francez Emmanuel Macron, cel mai lovit de un eșec al programului

Eșecul programului emblematic dintre trei țări de a construi un avion de luptă de generația a șasea - alături de drone și un cloud de luptă - ar fi o lovitură politică masivă pentru președintele francez.

Macron a lansat personal proiectul împreună cu cancelarul de atunci, Angela Merkel, în 2017, dar acesta a fost paralizat timp de aproape un an din cauza unor conflicte industriale, ceea ce a provocat luni de speculații cu privire la viitorul său.

Un colaps ar fi „un semnal prost, de aceea Macron a făcut presiuni pentru a-l salva”, a declarat oficialul menționat anterior.

Biroul de presă al guvernului german și Ministerul Apărării francez nu au răspuns imediat solicitărilor Politico de a comenta cu privire la perspectiva dispariției iminente a proiectului FCAS. Însă oficialii francezi au subliniat public că încă își doresc ca proiectul să funcționeze.

„Facem tot ce putem pentru a încerca să salvăm acest program. Vom vedea cum putem reuși”, a declarat reporterilor săptămâna aceasta noul șef al agenției franceze de achiziții de arme, Patrick Pailloux.

Tentativele de animare a proiectului, ratate

Avionul de vânătoare cu pilot a fost în centrul disputelor industriale acerbe dintre Dassault și Airbus privind conducerea, tehnologia și partajarea sarcinilor, cu puține semne de rezolvare. Dassault caută mai mult control asupra dezvoltării avionului de luptă Next Generation (NGF), o componentă cheie a proiectului FCAS.

De luni de zile, Franța și Germania au încercat să își rezolve diferențele. Au stabilit un termen limită pentru 17 decembrie anul trecut pentru a face acest lucru, dar l-au ratat fără a găsi o soluție.

Evaluarea pesimistă vine în timp ce Berlinul analizează în privat o schimbare dramatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a analizat o serie de opțiuni între împărțirea componentei de avioane de vânătoare cu pilot a programului în două avioane de vânătoare naționale și - mai recent - încetarea completă a participării Germaniei, potrivit oficialilor guvernamentali și industriali germani familiarizați cu poziția sa.

Merz a transmis această gândire trimișilor aflați în vizită la Paris, au declarat doi oficiali germani care lucrează în domeniul apărării, dar Berlinul încă se luptă să găsească o modalitate de a anunța o astfel de veste.

Tulburările din jurul FCAS au atras atenția asupra programului său rival, Programul Global de Luptă Aeriană (GCAP), condus de Italia, Regatul Unit și Japonia.

Doi oficiali europeni din domeniul apărării, familiarizați cu discuțiile, au declarat pentru Politico că Berlinul a explorat în liniște cum ar putea arăta o participare la programul rival de avioane de vânătoare.

Potrivit ziarului italian Corriere della Sera, prim-ministrul Giorgia Meloni și-a exprimat deschiderea față de aderarea Germaniei la GCAP atunci când Merz a ridicat ideea unei potențiale participări a Berlinului la o întâlnire între cele două țări, luna trecută.