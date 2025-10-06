Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina

Fosta cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a dat vina pe Polonia și statele baltice pentru invazia Rusiei în Ucraina, potrivit unui interviu acordat publicației maghiare Partizan și citat de DailyMail.

Merkel acuză Polonia și statele baltice că au provocat conflictul Merkel, care a condus Germania în perioada 2005-2021, a făcut această afirmație susținând că Polonia și țările baltice au fost responsabile pentru ruperea legăturilor diplomatice dintre Rusia și Uniunea Europeană, ceea ce, în viziunea sa, ar fi dus, câteva luni mai târziu, la declanșarea războiului din Ucraina. Fosta lideră germană a spus că refuzul Poloniei de a sprijini Acordurile de la Minsk, documente internaționale -cheie semnate între Rusia și UE, l-ar fi încurajat pe Vladimir Putin să invadeze pe scară largă Ucraina în 2022.

După proclamarea independenței regiunilor separatiste Donețk și Luhansk, reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au semnat, în septembrie 2014, primul acord de la Minsk. Acesta urmărea instituirea unui armistițiu între Rusia, Ucraina și cele două așa-numite republici populare din estul Ucrainei.

Merkel a afirmat că acest prim acord a adus „o perioadă de calm” între 2015 și 2021, oferind Ucrainei timp „să se întărească” și „să devină o altă țară”. Totuși, luptele au continuat - doar în 2015, Rusia și separatiștii au purtat bătălii grele cu armata ucraineană, iar între 2015 și 2021 peste 5.000 de militari ucraineni au fost uciși sau răniți, în ciuda armistițiului.

Cum explică fostul premier german invazia rusă în Ucraina

Merkel a spus că abia în 2021 „a simțit că Putin nu mai ia în serios Acordul de la Minsk”. Din acest motiv, a dorit „un nou format” de discuții directe între UE și Kremlin.

„Unii nu au fost de acord cu asta. În special statele baltice, dar și Polonia”, a spus ea, adăugând că aceste țări „se temeau că nu vom mai avea o politică comună față de Rusia”.

„În orice caz, nu s-a concretizat. Apoi mi-am încheiat mandatul, iar agresiunea lui Putin a început”, a conchis Merkel.