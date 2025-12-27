€ 5.0890
Sărbători pe orbită: Astronauții de pe ISS trimit urări de la 400 km deasupra Pământului
Data publicării: 16:50 27 Dec 2025

Sărbători pe orbită: Astronauții de pe ISS trimit urări de la 400 km deasupra Pământului
Autor: Mihai Ciobanu

spaceship-porthole-spatiu_05946500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vadimsadovski
 

Urări de sărbători din partea echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale.

Membrii echipajului de pe Staţia Spaţială Internaţională - astronauţii NASA Mike Fincke, Zena Cardman şi Chris Williams, precum şi Kimiya Yui de la Agenţia Japoneză de Explorare Aerospaţială (JAXA) - au transmis mesajele cu urări de Sărbători prin intermediul unei înregistrări video, transmite Space.com.

"Salutări planetei Pământ, tuturor prietenilor şi familiei noastre, de la Expediţia 74 de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, care zboară sus deasupra", a spus Fincke, care comandă echipajul Expediţiei 74 de pe ISS. "Ne gândim la voi în acest sezon de Sărbători."

Citiţi şi: Lansările spațiale ale Rusiei, suspendate: Avarie majoră la rachetă fix în timpul decolării

"Este, de asemenea, puţin trist pentru că nu suntem cu familiile noastre în acel moment, dar de fapt suntem", a spus Fincke. "Suntem cu familia noastră spaţială, aşa că suntem bine. Şi aşteptăm cu nerăbdare să petrecem Sărbătorile împreună."

Astronauţii au sărbătorit Crăciunul pe orbită alături de echipele lor de control al misiunii şi suport de pe tot Pământul, de la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston până la centre din Japonia, Europa şi Rusia, a adăugat el.

Astronauţii de pe Staţia Spaţială Internaţională îşi petrec Crăciunul în spaţiu de 25 de ani (primul echipaj s-a stabilit acolo în noiembrie 2000), iar primul Crăciun petrecut în afara Pământului a fost în 1968, în timpul misiunii epice Apollo 8 a NASA pe orbita Lunii.

statia spatiala internationala
iss
Comentarii

