Lansările spațiale ale Rusiei, suspendate: Avarie majoră la rachetă fix în timpul decolării

Lansările spațiale ale Rusiei au fost puse sub semnul întrebării după un incident grav produs la Cosmodromul Baikonur, unde infrastructura tehnică a fost serios afectată în timpul ridicării de la sol a unei rachete Soyuz. Incidentul, anunțat oficial de Roscosmos și relatat de CNN, reaprinde discuțiile despre vulnerabilitățile programului orbital al Rusiei.

Daune descoperite pe platforma de lansare după plecarea rachetei Soyuz

Misiunea Soyuz MS-28, care transporta doi cosmonauți ruși și un astronaut american, a plecat inițial fără probleme, iar capsula a ajuns în siguranță la bordul Stației Spațiale Internaționale. Roscosmos a confirmat că echipajul s-a îmbarcat conform procedurii.

Totuși, o evaluare realizată imediat după decolare la Baikonur a scos la iveală daune multiple la elemente esențiale ale rampei de lansare. Agenția spațială a subliniat că inspecția tehnică este în desfășurare și că piesele necesare pentru reparații se află deja în depozite.

„Daunele vor fi reparate în viitorul apropiat”, susține comunicatul oficial.

Structura avariată include sistemele care mențin racheta în poziție înainte de start, dar și pasarela prin care echipajul accesează capsula în ultimele minute înainte de lansare, componente critice în orice operațiune a programului spațial rus.

Cooperare Rusia–NASA pe ISS, în timp ce infrastructura de la sol se clatină

Incidentul intervine într-un context în care Roscosmos și NASA au convenit recent să continue parteneriatul pentru operarea Stației Spațiale Internaționale până în 2028. ISS, construită începând din 1998 printr-un efort comun Europa–SUA–Japonia–Rusia, a fost inițial programată să se retragă în 2024, însă NASA a reevaluat sistemele și consideră că stația poate funcționa în siguranță până în 2030.

Specialiștii avertizează: Rusia riscă să rămână fără capacitatea de lansare

Rampele de lansare sunt concepute pentru a face față unor temperaturi extreme, șocuri puternice și vibrații masive în momentul în care o rachetă se desprinde de sol. Din acest motiv, pagubele identificate la Baikonur ar putea avea consecințe mult mai mari decât o simplă amânare.

Potrivit unor analiști ruși, reparațiile ar putea dura cel puțin o săptămână, posibil chiar mai mult, ceea ce ar bloca lansările spațiale ale Rusiei către ISS.

„În cel mai rău caz, acest lucru ar putea afecta serios rotația misiunilor cu echipaj și a zborurilor de marfă către ISS”, a scris analistul și bloggerul Georgy Trishkin pe Telegram.

În mod obișnuit, echipajele ISS pleacă spre orbită la aproximativ șase luni, exclusiv din Baikonur.

Comentatorul Vitaliy Egorov avertizează la rândul său: „Aceasta este singura platformă de lansare pe care Roscosmos o folosește pentru programul ISS, iar în viitor trebuia să fie folosită pentru lansări către stația orbitală rusă.”

„Începând de astăzi, Rusia a pierdut capacitatea de a lansa oameni în spațiu, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1961. Acum va fi necesar să se repare rapid această platformă de lansare sau să se modernizeze”, a adăugat Egorov.

Echipajul Soyuz MS-28 s-a alăturat astronauților deja aflați pe orbită

Pe lângă capsula rusească Soyuz, NASA utilizează în prezent vehiculul Dragon al SpaceX pentru trimiterea de personal către ISS. Cei trei membri ai echipajului lansați joi au ajuns deja pe orbită, unde s-au alăturat celor șapte astronauți aflați în prezent la bordul stației.

Trei dintre aceștia urmează să revină pe Pământ până la data de 8 decembrie, conform informațiilor NASA.

Finalul acestei misiuni nu acoperă însă problema reală: până la repararea instalației, lansările spațiale ale Rusiei sunt în aer, iar viitoarea ridicare a unei rachete Soyuz depinde de viteza cu care platforma avariată va fi refăcută, conform CNN.

