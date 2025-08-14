Data publicării:

Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale

Autor: Andrei Itu | Categorie: Tehnologie
Sursa: Pexels
Sursa: Pexels

WhatsApp a afirmă că Rusia vrea să blocheze serviciile sale, pentru că aplicația de mesagerie socială deținută de Meta le dă internauților dreptul la comunicații sigure.

WhatsApp susține că va continua să încerce să pună la dispoziție servicii criptate în Rusia, transmite Reuters, în contextul în care Rusia a început să restricționeze unele apeluri Telegram și WhatsApp, acuzând că nu au distribuit informații cu autoritățile de aplicare a legii în situații de fraudă și terorism.

Încearcă să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc WhatsApp

”WhatsApp este o aplicație privată, criptată end-to-end, și sfidează încercările guvernului de a încălca dreptul oamenilor la comunicații sigure, motiv pentru care Rusia încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși. Vom continua să facem tot ce putem pentru a pune la dispoziția oamenilor de pretutindeni, inclusiv în Rusia, comunicații criptate end-to-end”, au declarat reprezentanții WhatsApp într-un comunicat.

Mesajele și apelurile criptate end-to-end înseamnă că doar utilizatorul și persoanele cu care acesta comunică pot vedea ori asculta conținutul trimis.

