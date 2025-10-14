€ 5.0879
Data publicării: 23:37 14 Oct 2025

Instagram adaugă o nouă restricție pentru adolescenți, inspirată din filme
Autor: Iulia Horovei

adolescenti instagram retele de socializare Sursa foto: Freepik
 

Instagram schimbă regulile pentru utilizatorii sub 18 ani.

După critici puternice legate de efectele rețelei asupra sănătății mintale a tinerilor, Instagram a anunțat o transformare majoră a modului în care adolescenții folosesc aplicația. Compania, deținută de Meta, spune că vrea ca experiența adolescenților pe platformă să fie „ca un film PG-13”, adică potrivită pentru adolescenții de peste 13 ani, potrivit NBCNews.

Cum funcționează noua restricție

Una dintre principalele noutăți este sistemul numit „age-gating”, adică restricționarea conținutului în funcție de vârstă. Dacă un cont publică frecvent materiale nepotrivite pentru minori - cum ar fi postări despre alcool, nuditate sau link-uri către site-uri pornografice - Instagram va bloca accesul adolescenților la acel cont.

Restricția ar putea fi aplicată inclusiv conturilor celebrităților sau influencerilor populari. Totuși, compania a precizat că o singură postare problematică nu va fi suficientă pentru ca un cont să fie restricționat. Filtrarea căutărilor și a conținutului riscant Instagram va extinde și lista de termeni interziși în căutări, astfel încât adolescenții să nu mai poată găsi conținut asociat cu teme pentru adulți. 

Pentru conturile tinerilor, platforma va ascunde sau nu va recomanda postări care conțin: limbaj vulgar, cascadorii periculoase, postări cu sugestii sexuale, sau imagini cu obiecte asociate consumului de marijuana.

De asemenea, funcțiile bazate pe inteligență artificială vor fi adaptate automat la un nivel „PG-13”, pentru a evita răspunsurile nepotrivite.

Cum știe Instagram cine e minor

Schimbările se aplică doar conturilor de adolescenți, adică celor la care utilizatorii și-au introdus data reală de naștere sau celor pe care compania le identifică, prin analiză proprie, ca aparținând unor persoane sub 18 ani.

Instagram recunoaște însă că mulți tineri mint în legătură cu vârsta. Un sondaj realizat în 2024 de autoritatea britanică Ofcom a arătat că 22% dintre adolescenții de 17 ani au spus că au mințit în privința vârstei lor reale pe rețelele de socializare pentru a evita restricțiile.

Inspirat de sistemul de rating al filmelor

Instagram spune că s-a inspirat din sistemul american de clasificare a filmelor, introdus în anii 1960 pentru a proteja minorii, dar și pentru a evita reglementările guvernamentale directe.

„La fel cum într-un film PG-13 pot apărea ocazional scene sugestive sau un limbaj mai dur, și pe Instagram adolescenții pot întâlni uneori astfel de lucruri, dar vom face tot posibilul ca aceste situații să fie rare”, a transmis compania.

În comparație, în România, ratingul PG-13 corespunde aproximativ clasificării „AP-12” (Acordul părinților - interzis copiilor sub 12 ani fără acordul părinților), adică potrivit pentru tineri, dar cu un minim de supraveghere.

