Data publicării: 08:12 30 Oct 2025

Ai unul dintre aceste telefoane? WhatsApp nu va mai funcționa pe ele începând cu 31 octombrie 2025
Autor: Ioana Dinu

mesaje-de-pasti-dnsc_74206400 Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Ai unul dintre aceste telefoane? WhatsApp nu va mai funcționa pe ele începând cu 31 octombrie 2025.

Începând cu data de 31 octombrie 2025, WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie instant, nu va mai funcționa pe mai multe modele vechi de Android și iPhone. Acest lucru este din cauza unei actualizări a cerințelor minime de securitate și software necesare pentru funcționarea corectă a aplicației. Cu alte cuvinte, aceste telefoane nu dispun de actualizările necesare pentru a rula cele mai recente funcții și nici de patch-urile de securitate care protejează împotriva vulnerabilităților.

Singura opțiune este achiziționarea unui smartphone compatibil pentru a transfera contul de WhatsApp

Cei de la Meta urmăresc ca experiența utilizării WhatsApp să fie mai sigură pentru utilizatori, chiar dacă acest lucru înseamnă renunțarea la mai multe modele care nu mai primesc suport din partea producătorilor. În acest context, cei care folosesc un dispozitiv care încă poate fi actualizat ar trebui să își actualizeze sistemul de operare cât mai curând posibil pentru a continua să folosească aplicația. Totuși, dacă hardware-ul nu permite instalarea celei mai recente versiuni, singura opțiune este achiziționarea unui smartphone compatibil pentru a transfera contul de WhatsApp. Se recomandă efectuarea unei copii de siguranță înainte, pentru a păstra toate conversațiile și fișierele.

Actualizarea nu presupune o blocare imediată, dar duce la pierderea îmbunătățirilor, ceea ce crește riscul de erori, probleme de securitate și pierdere de date. Dispozitivele afectate sunt cele care rulează Android 5.0 sau versiuni anterioare și iOS 15.1 sau mai vechi.

Telefoane Android care nu vor mai funcționa cu WhatsApp:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini și Galaxy Note 2


Sony: Xperia Z, SP, T, V și Z2


Huawei: Ascend Mate 2


LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4 și G2 Mini


Motorola: Moto G prima generație și Moto E 2014


HTC: One M8


iPhone-uri care nu vor mai funcționa cu WhatsApp:

iPhone 5


iPhone 5C


iPhone 5s


iPhone 6


iPhone 6 Plus

whatsapp
telefoane
iphone
