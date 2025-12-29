”Skibidi”, cea mai folosită parolă de generațiile Z și Y. Tinerii și străbunicii lor, aceeași alegere

€ 5.0920
Data actualizării: 14:09 29 Dec 2025 | Data publicării: 14:08 29 Dec 2025

Autor: D.C.

parole-siguranta-internet Siguranța conturilor online ține de puterea parolei. Foto: Fernando Arcos, Pexels
 

Oamenii nu sunt prea creatiuvi când își aleg parolele.Tinerii născuți după 1997 au aceleași obiceiuri ca străbunicii lor, născuți după 1946, atunci când încearcă să-și securizeze conturile online.

Un studiu recent de cercetare realizat de NordPass a arătat că cea mai frecvent utilizată parolă în rândul celor două grupe de vârstă este „12345”, o parolă mai slabă decât cea preferată de aproape toate celelalte generații.

În ceea ce privește milenialii, Generația X și Baby Boomers, cea mai frecventă parolă a fost ușor mai puternică, dar doar cu un singur caracter: “123456.”. 
Această constatare contrazice convingerea potrivit căreia tinerii din Generația Z, ca nativi digitali, ar avea o capacitate înnăscută de înțelegere a mediului online și a pericolelor asociate acestuia.

O diferență semnificativă este că generațiile mai înaintate în vârstă includ mai frecvent nume în parolele lor. Utilizarea numelor în parole devine mai frecventă începând cu Generația X și atinge un nivel maxim în rândul generației Baby Boomers. În rândul Generației X, cel mai des folosit nume ca parolă este „Veronica”. Pentru generația Baby Boomers, acesta este „Maria”, iar pentru Generația tăcută (cei născuți după 1946), „Susana”. Generațiile Z și Y folosesc mai rar nume în parole, preferând în schimb combinații precum „1234567890” și „skibidi”.


Reguli de protecție și igienă cibernetică


„Obiceiurile de securitate cibernetică ale celor mai tineri dintre adulți sunt precare, dacă nu chiar mai precare decât cele ale generațiilor mai în vârstă. Ar trebui să acordăm mult mai multă atenție educării tinerilor în vederea însușirii unor noțiuni de bază în materie de securitate cibernetică și igienă digitală”, arată Karolis Arbaciauskas, Head of Business Product la NordPass, un manager de parole destinat atât companiilor, cât și utilizatorilor individuali. 
Potrivit lui Arbaciauskas, există câteva reguli de bază care pot îmbunătăți considerabil igiena digitală și pot ajuta oamenii să evite să devină victime ale atacurilor cibernetice din cauza gestionării ineficiente a parolelor:
Creați parole sau fraze de acces puternice și aleatorii. Parolele ar trebui să aibă cel puțin 20 de caractere și să fie alcătuite dintr-o combinație aleatorie de cifre, litere și caractere speciale. 
Nu reutilizați parolele. Regula de bază este ca fiecare cont să aibă o parolă unică, deoarece, dacă un cont este compromis, hackerii pot folosi aceleași date de autentificare pentru a accesa și alte conturi.
Verificați-vă parolele. Asigurați-vă că evaluați periodic nivelul de securitate al acestora. Identificați parolele slabe, vechi sau reutilizate și actualizați-le cu parole noi, complexe, pentru o experiență online mai sigură.
Folosiți un manager de parole. Acesta vă poate ajuta să generați, să stocați, să verificați și să gestionați în siguranță toate parolele, asigurându-vă că sunt bine protejate, greu de compromis și ușor de accesat atunci când aveți nevoie de ele.
Activați autentificarea multi-factor (MFA). Aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate. MFA vă ajută să țineți hackerii la distanță chiar dacă este compromisă o parolă.

"Skibidi", cea mai folosită parolă de generațiile Z și Y. Tinerii și străbunicii lor, aceeași alegere
