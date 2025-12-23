€ 5.0908
|
$ 4.3146
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0908
|
$ 4.3146
 
DCNews Stiri Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
Data actualizării: 19:19 23 Dec 2025 | Data publicării: 18:59 23 Dec 2025

Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Vince Zampella, creatorul jocului Call of Duty, a murit într-un accident grav (VIDEO) Sursa Foto: X Insider Paper Captura Foto
 

Vince Zampella, unul dintre creatorii francizei „Call of Duty” și fondatorul studioului Respawn Entertainment, a murit într-un accident de mașină tragic, în timp ce conducea un Ferrari la periferia Los Angeles-ului.

Vince Zampella, creatorul celebrului joc „Call of Duty”, a murit duminică într-un accident grav de mașină în zona de periferie a Los Angeles, la vârsta de 55 de ani, a confirmat luni editorul Electronic Arts (EA). Dezvoltatorul și fondatorul studioului Respawn Entertainment se afla la volanul unui Ferrari când vehiculul a ieșit de pe șosea, a lovit o barieră din beton și a luat foc, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Autostrăzilor din California.

Potrivit autorităților, atât șoferul, cât și pasagerul au murit în urma rănilor suferite, însă identiatea pasagerului nu a fost confirmată oficial. Momentul accidentului a fost surprins pe camere video, ceea ce a adus tragedia în atenția publicului larg imediat.

Un pionier al jocurilor video

Vince Zampella era recunoscut drept unul dintre pionierii jocurilor de tip FPS (first-person shooter), iar contribuția sa a schimbat modul în care sunt concepute experiențele video interactive. "Știa cu adevărat cum să creeze povești și experiențe care ating esența ființei umane - indiferent dacă era vorba despre teroare, groază sau eroism", a declarat Gene Park, jurnalist de gaming pentru The Washington Post.

Jocul „Call of Duty”, cocreat de Zampella, are peste 100 de milioane de jucători activi lunar. De asemenea, al șaselea titlu al francizei „Battlefield”, tot sub semnătura sa, a stabilit noi recorduri, consolidând poziția lui în industria globală a jocurilor video.

Moștenirea lui Vince Zampella

Fondator al studioului Respawn Entertainment, Zampella a creat titluri de succes precum „Titanfall”, „Apex Legends” și „Star Wars Jedi”. Cariera sa a început cu dezvoltarea principală a jocului „Medal of Honor: Allied Assault” în 2002, colaborând chiar cu Steven Spielberg. În același an, a înființat Infinity Ward împreună cu Jason West și Grant Collier, lansând primul „Call of Duty”. Seria s-a vândut în peste 500 de milioane de exemplare la nivel mondial.

După ce a fost concediat de Activision în 2010, Zampella a dat în judecată compania și a încheiat un acord în 2012, iar ulterior a pus bazele Respawn Entertainment, preluat de EA în 2017. În 2021, EA i-a încredințat franciza „Battlefield”, recunoscând influența sa decisivă asupra genului FPS.

Reacții și omagii

Jurnalistul Geoff Keighley, prezentator al galei Game Awards, l-a numit pe Zampella „un titan al industriei jocurilor video”. Studioul Respawn a publicat pe contul oficial al francizei „Battlefield” un mesaj de omagiu, amintind de dedicarea și inspirația pe care le-a adus zilnic echipei sale.

Astfel, vestea morții lui Vince Zampella marchează o zi neagră pentru comunitatea gamingului, pierderea unuia dintre cei mai importanți creatori de jocuri video fiind resimțită la nivel global, conform NBC4.

VEZI VIDEO AICI: 

CITEȘTE ȘI: Rușii au ieșit în stradă după ce platforma Roblox a fost blocată în Rusia
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
mortal
jocuri video
los angeles
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Climatul de afaceri în România se deteriorează puternic în 2025, dar companiile își păstrează încrederea pe termen mediu
Publicat acum 20 minute
Apar primele concluzii după chestionarul CSM. Cine sunt vinovații după prescripțiile din Justiție
Publicat acum 25 minute
Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)
Publicat acum 51 minute
Asistența medicală stomatologică, uitată în Ordonanța Trenuleț. Accesul la servicii, grav afectat
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Amânarea cu un an a creșterii valorii punctului pentru medicii din ambulatoriu este inacceptabilă, reacționează Rafila
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 22 Dec 2025
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat acum 22 ore si 16 minute
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat. Îl înlocuiește Marilen Pirtea?
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close