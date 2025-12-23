Vince Zampella, creatorul jocului "Call of Duty", a murit într-un accident grav (VIDEO)

Vince Zampella, creatorul celebrului joc „Call of Duty”, a murit duminică într-un accident grav de mașină în zona de periferie a Los Angeles, la vârsta de 55 de ani, a confirmat luni editorul Electronic Arts (EA). Dezvoltatorul și fondatorul studioului Respawn Entertainment se afla la volanul unui Ferrari când vehiculul a ieșit de pe șosea, a lovit o barieră din beton și a luat foc, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Autostrăzilor din California.

Potrivit autorităților, atât șoferul, cât și pasagerul au murit în urma rănilor suferite, însă identiatea pasagerului nu a fost confirmată oficial. Momentul accidentului a fost surprins pe camere video, ceea ce a adus tragedia în atenția publicului larg imediat.

Un pionier al jocurilor video

Vince Zampella era recunoscut drept unul dintre pionierii jocurilor de tip FPS (first-person shooter), iar contribuția sa a schimbat modul în care sunt concepute experiențele video interactive. "Știa cu adevărat cum să creeze povești și experiențe care ating esența ființei umane - indiferent dacă era vorba despre teroare, groază sau eroism", a declarat Gene Park, jurnalist de gaming pentru The Washington Post.

Jocul „Call of Duty”, cocreat de Zampella, are peste 100 de milioane de jucători activi lunar. De asemenea, al șaselea titlu al francizei „Battlefield”, tot sub semnătura sa, a stabilit noi recorduri, consolidând poziția lui în industria globală a jocurilor video.

Moștenirea lui Vince Zampella

Fondator al studioului Respawn Entertainment, Zampella a creat titluri de succes precum „Titanfall”, „Apex Legends” și „Star Wars Jedi”. Cariera sa a început cu dezvoltarea principală a jocului „Medal of Honor: Allied Assault” în 2002, colaborând chiar cu Steven Spielberg. În același an, a înființat Infinity Ward împreună cu Jason West și Grant Collier, lansând primul „Call of Duty”. Seria s-a vândut în peste 500 de milioane de exemplare la nivel mondial.

După ce a fost concediat de Activision în 2010, Zampella a dat în judecată compania și a încheiat un acord în 2012, iar ulterior a pus bazele Respawn Entertainment, preluat de EA în 2017. În 2021, EA i-a încredințat franciza „Battlefield”, recunoscând influența sa decisivă asupra genului FPS.

Reacții și omagii

Jurnalistul Geoff Keighley, prezentator al galei Game Awards, l-a numit pe Zampella „un titan al industriei jocurilor video”. Studioul Respawn a publicat pe contul oficial al francizei „Battlefield” un mesaj de omagiu, amintind de dedicarea și inspirația pe care le-a adus zilnic echipei sale.

Astfel, vestea morții lui Vince Zampella marchează o zi neagră pentru comunitatea gamingului, pierderea unuia dintre cei mai importanți creatori de jocuri video fiind resimțită la nivel global, conform NBC4.

