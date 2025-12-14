Rușii au ieșit în stradă după ce platforma Roblox a fost blocată în Rusia

Câteva zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe măsură ce iritarea populaţiei faţă de interdicţie ia amploare, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În Rusia cenzura este extinsă. Moscova blochează sau restricţionează platformele de socializare precum Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp şi YouTube, în timp ce îşi distribuie propria versiune printr-o reţea de socializare şi mass-media rusă.

Organismul de supraveghere a comunicaţiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anunţat în data de 3 decembrie că a blocat Roblox deoarece era "plină de conţinut neadecvat care poate avea un impact negativ asupra dezvoltării spirituale şi morale a copiilor".

Duminică, la Tomsk, la 2.900 kilometri est de Moscova, câteva zeci de persoane au înfruntat zăpada pentru a ţine pancarte pe care scria "Jos Roblox" şi "Roblox este victima Cortinei de Fier digitale" în Parcul Vladimir Vysotsky, conform fotografiilor furnizate de un organizator al protestului.

"Tot ce puteţi face sunt interdicţii şi blocări", scria pe o pancartă. Fotografiile arătau aproximativ 25 de persoane stând în cerc în zăpadă, ţinând pancarte.

Rușii ocolesc restricțiile folosind VPN-uri

În Rusia, interzicerea Roblox a declanşat o dezbatere privind cenzura, siguranţa copiilor în relaţia cu tehnologia şi chiar eficacitatea cenzurii într-o lume digitalizată în care copiii pot ocoli multe interdicţii cu câteva clicuri.

Mulţi ruşi pur şi simplu ocolesc interdicţiile folosind VPN-uri (reţele private virtuale), deşi unii tineri ruşi au pus la îndoială logica unei interdicţii dacă poate fi ocolită atât de uşor, în timp ce alţii s-au întrebat de ce există atât de puţine alternative ruseşti la aplicaţiile pe care statul le-a interzis.

Unii părinţi şi profesori ruşi s-au declarat îngrijoraţi că Roblox le permite copiilor să acceseze conţinut sexual şi să comunice cu adulţii.

Roblox, cu sediul în San Mateo, California, a fost interzis de mai multe ţări, inclusiv Irak şi Turcia, din cauza îngrijorărilor legate de prădătorii care exploatează platforma pentru a abuza de copii. Circa 100 de milioane de persoane o folosesc zilnic în lume, cei sub 13 ani reprezentând aproximativ 40% dintre utilizatorii săi în 2024, potrivit companiei.

Compania nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Când a fost introdusă interdicţia în Rusia, Roblox a declarat că are "un angajament profund faţă de siguranţă" şi oferă "protecţii riguroase integrate pentru a ajuta la siguranţa utilizatorilor".

Oficialii ruşi spun că au nevoie de cenzură pentru a se apăra împotriva unui "război informaţional" sofisticat declanşat de puterile occidentale şi a ceea ce ei consideră a fi o cultură occidentală decadentă, care subminează valorile "tradiţionale" ruseşti.