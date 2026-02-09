€ 5.0934
Urmează trei săptămâni de vacanță școlară: Vacanța din februarie 2026, pe județe. Harta Ministerului Educației
Data actualizării: 09:41 09 Feb 2026 | Data publicării: 09:02 09 Feb 2026

Urmează trei săptămâni de vacanță școlară: Vacanța din februarie 2026, pe județe. Harta Ministerului Educației
Autor: Roxana Neagu

educatie-scoala_40327900 Sursă foto: Freepik - școală

Elevii intră în vacanță de astăzi, dar nu toți. Urmează trei săptămâni de vacanță școlară.

Vacanța din februarie 2026, pe județe

”Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026” arată Ministerul Educației. 

În Capitală, vacanța începe în 16 februarie. 

Iată harta Ministerului Educației cu vacanța școală din luna februarie: 

foto Ministerul Educației

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Calendar vacanțe școlare 2026

Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se va încheia pe 14 aprilie. 

Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.

Programele ”Şcoala altfel” şi ”Săptămâna verde” se desfăşoară până pe 3 aprilie, în baza deciziilor luate de unităţile de învăţământ

vacanta februarie 2026
vacanta scolara
vacanta februarie
