Urmează trei săptămâni de vacanță școlară: Vacanța din februarie 2026, pe județe. Harta Ministerului Educației

Vacanța din februarie 2026, pe județe

”Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, este programată în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026” arată Ministerul Educației.

În Capitală, vacanța începe în 16 februarie.

Iată harta Ministerului Educației cu vacanța școală din luna februarie:

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Calendar vacanțe școlare 2026

Următoarea vacanţă şcolară va începe pe 4 aprilie şi se va încheia pe 14 aprilie.

Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.

