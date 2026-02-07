Trump refuză să își ceară scuze pentru videoclipul cu Obama, șters după acuzații de rasism

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu îşi va cere scuze pentru postarea pe contul său oficial Truth Social a unui videoclip în care fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) şi fosta Primă Doamnă Michelle Obama erau portretizaţi drept maimuţe. Videoclipul a fost ulterior eliminat de pe platformă după ce a primit critici dure pentru conţinutul său rasist, relatează EFE.

Întrebat direct: "Nu am făcut nicio greşeală"

Un reporter l-a întrebat pe Trump, aflat la bordul avionului prezidenţial în drum spre Florida, dacă administraţia sa îşi va cere scuze pentru postarea videoclipului, iar acesta a răspuns: "Nu, nu am făcut nicio greşeală".

El a spus că a vizionat doar începutul videoclipului şi a presupus că există ceva la final "ceea ce oamenilor nu le place".

"Nici mie nu mi-ar plăcea, dar nu l-am văzut", a adăugat Trump.

Potrivit dpa, întrebat dacă condamnă părţile rasiste ale videoclipului, Trump a răspuns: "Bineînţeles că da".

Nu va fi concediat autorul

Preşedintele american a adăugat că nu îl va concedia pe cel care a realizat videoclipul. Cât despre videoclipul în cauză, Trump a insistat că nu l-a văzut în întregime şi că el doar l-a "dat doar oamenilor" pentru a-l posta.

Reprezentarea rasistă a cuplului Obama ca fiind cimpanzei într-o junglă apare la sfârşitul unui segment având în fundal melodia "The Lion Sleeps Tonight" şi care tratează presupusa intervenţie pentru manipularea maşinilor de vot la alegerile prezidenţiale din 2020, în care democratul Joe Biden (2021-2025) l-a învins pe Trump.

Meme-ul rasist şi batjocoritor la adresa soţilor Obama apare în ultima secundă a videoclipului distribuit de Trump pe Truth Social şi pare să fi fost realizat de un utilizator de Instagram (xerias_x) care creează videoclipuri folosind inteligenţă artificială şi meme-uri pro-Trump.

Ştergerea videoclipului, cu o durată de 62 de secunde, este o mişcare neobişnuită pentru Trump, mai ales după ce secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat cu câteva ore mai devreme că furia generată de conţinut era de fapt "indignare falsă": "Vă rog să încetaţi indignarea falsă şi să raportaţi astăzi ceva ce contează cu adevărat pentru poporul american".

Citește și: Trump, acuzat de rasism după publicarea unui video cu soții Obama reprezentați ca maimuțe

"Acesta este un videoclip viral pe internet care îl înfăţişează pe preşedintele Trump ca Regele Junglei şi pe democraţi ca personaje din Regele Leu", a scris secretarul de presă într-un comunicat distribuit presei cu câteva ore înainte ca videoclipul să fie eliminat.

Dar vineri după-amiază, un oficial al Casei Albe a declarat pentru dpa: "Un membru al personalului Casei Albe a făcut în mod eronat postarea. Aceasta a fost eliminată".

Postarea a atras critici din ambele tabere - republicană şi democrată - şi apeluri din partea congresmenilor de a şterge respectivul videoclip, pe care l-au calificat drept rasist.

Tim Scott: "Cel mai rasist lucru"

Un membru al Partidului Republican care a reacţionat a fost Tim Scott, senatorul de culoare din Carolina de Sud, considerat un apropiat al lui Trump.

"Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut vreodată ieşind de la Casa Albă. Preşedintele ar trebui să-l elimine", a scris Scott pe profilul său X.

Un alt republican, reprezentantul Mike Lawler din New York, aflat în plină cursă electorală pentru realegere, a scris pe X: "Postarea preşedintelui este greşită şi incredibil de ofensatoare - fie că este intenţionată, fie că este o greşeală - şi ar trebui ştearsă imediat, şi să-şi ceară iertare".

Chuck Schumer, liderul minorităţii democrate din Senatul SUA, a calificat videoclipul pe platforma X drept: "Rasist. Infect. Dezgustător". "Preşedintele trebuie să şteargă imediat postarea şi să le ceară iertare lui Barack şi Michelle Obama, doi mari americani care îl fac pe Donald Trump să pară un om mărunt şi invidios", a scris Schumer.