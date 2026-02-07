Delia, schimbare totală: Mi-am dat seama că nu mai trăiam pentru mine!

Delia este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar stilul ei nonconformist este admirat de o parte a publicului și contestat de o altă parte.

Delia a dezvăluit că a avut momente în care a simțit că totul se prăbușește, chiar dacă din exterior părea că are totul. Mai mult, artista recunoaște că ani la rând a trăit într-o presiune continuă.

"La un moment dat, mi-am dat seama că nu mai trăiam pentru mine, ci pentru a demonstra. Atunci am început să mulțumesc pentru lucrurile mici", a spus Delia.

Delia a spus că una dintre cele mai importante lecții a fost să accepte că nu trebuie să fie perfectă și le transmite fanilor să nu mai amâne bucuria.

"Am învățat să fiu blândă cu mine. Recunoștința m-a salvat dintr-o oboseală pe care nici nu o conștientizam. Nu aștepta să se schimbe tot ca să fii bine. Uită-te la ce ai deja!", a spus ea, potrivit Ciao.

Ce face Delia în fiecare seară

Mai mult, Delia spune că și-a schimbat ritualurile zilnice și urmează câteva obiceiuri.

Ea a spus că seara își notează trei lucruri pentru care este recunoscătoare și încearcă să fie prezentă, nu doar ocupată.