Delia, schimbare totală: Mi-am dat seama că nu mai trăiam pentru mine!

Obiceiul pe care Delia îl are în fiecare seară. Mesajul emoționant pe care îl transmite tuturor fanilor ei despre recunoștință.
Delia este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar stilul ei nonconformist este admirat de o parte a publicului și contestat de o altă parte.
Delia a dezvăluit că a avut momente în care a simțit că totul se prăbușește, chiar dacă din exterior părea că are totul. Mai mult, artista recunoaște că ani la rând a trăit într-o presiune continuă.
"La un moment dat, mi-am dat seama că nu mai trăiam pentru mine, ci pentru a demonstra. Atunci am început să mulțumesc pentru lucrurile mici", a spus Delia.
Delia a spus că una dintre cele mai importante lecții a fost să accepte că nu trebuie să fie perfectă și le transmite fanilor să nu mai amâne bucuria.
"Am învățat să fiu blândă cu mine. Recunoștința m-a salvat dintr-o oboseală pe care nici nu o conștientizam. Nu aștepta să se schimbe tot ca să fii bine. Uită-te la ce ai deja!", a spus ea, potrivit Ciao.
Mai mult, Delia spune că și-a schimbat ritualurile zilnice și urmează câteva obiceiuri.
Ea a spus că seara își notează trei lucruri pentru care este recunoscătoare și încearcă să fie prezentă, nu doar ocupată.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci