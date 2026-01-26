€ 5.0960
Data actualizării: 22:58 26 Ian 2026 | Data publicării: 22:58 26 Ian 2026

Larisa Udilă poate naște dintr-un moment în altul și a împărtășit o rugăciune pentru mame, chiar din spital
Autor: Alexandra Curtache

Laris Udilă Foto: Instagram

Larisa Udilă poate să nască în orice clipă. Influencerița urmează să își aducă pe lume fetița, cel de-al doilea copil, la patru ani distanță de la nașterea fiului său, Milan.

Chiar înainte de marele moment, Larisa Udilă a ales să își deschidă sufletul în fața comunității sale de pe Instagram și a publicat o rugăciune dedicată femeilor înainte de naștere, un gest care a emoționat profund urmăritorii săi:

Rugăciunea femeii înainte de naștere

„Marie, Maica Preacurată, ceea ce ai purtat în pântecele tău cel binecuvântat pe Mântuitorul a toată lumea,
înconjoară-mă pe mine, păcătoasa, cu dragostea ta de Maică și du rugăciunea mea la Fiul tău și Dumnezeul nostru,
ca să-mi binecuvânteze pruncul pe care-l port în pântece și să mă învrednicească să-l aduc la lumină în chip firesc și sănătos,
întărindu-mă cu puterea dreptei Sale, întru care bine am nădăjduit. Amin.”

Postarea a fost primită cu mii de reacții și mesaje de susținere, semn că emoțiile trăite de influenceriță sunt împărtășite de multe mame.

Foto: Instagram

Imagini direct din salonul spitalului: „Vine…”

Larisa Udilă a publicat mai multe fotografii direct din salonul spitalului, atât singură, cât și alături de soțul ei, Alexandru Ogică. Vizibil emoționată, dar și nerăbdătoare, Larisa Udilă le-a transmis urmăritorilor un mesaj scurt, dar plin de semnificație:

„Vine…”, a scris aceasta, făcând referire la fetița pe care urmează să o țină în brațe pentru prima dată.

Deși nu se află la prima naștere, influencerița a mărturisit, prin postările sale, că trăiește fiecare clipă cu o intensitate similară celei de la primul copil. Fiecare moment de așteptare este, pentru ea, un adevărat carusel de sentimente.

Chiar cu puțin timp înainte de internare, Larisa Udilă s-a arătat extrem de vulnerabilă în mediul online. Aceasta a publicat un clip video în care apare răvășită, cu lacrimi șiroind pe obraji. Motivul emoției sale este teama că fiul ei, Milan, s-ar putea simți neglijat odată cu venirea pe lume a surorii sale.

„Nu știu dacă toate mamele trec prin asta la al doilea copil, dar pe mine mă apasă foarte tare gândul că aș putea să-l rănesc pe Milan. Știu că urmează să îi ofer cel mai frumos cadou pentru viață, însă nu știu de ce, în acest moment, simt că ar putea fi trist când atenția mea va fi împărțită cu altcineva”, a transmis Larisa Udilă pe Instagram.

