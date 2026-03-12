Bogdan Chirieac remarcă o schimbare față de România la Volodimir Zelenski, după 4 ani de război

Nicușor Dan, președintele României, a susținut joi o conferință de presă alături de omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la Palatul Cotroceni. Liderul de la Kiev a vorbit în premieră despre situația minorității românești din Ucraina și, potrivit lui Nicușor Dan, acesta i-a dat asigurări că drepturile etnicilor români vor fi respectate.

Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat schimbarea de raportare a lui Volodimir Zelenski la România și dorința acestuia de a construi o relație „pe cât posibil sinceră“.

CITEȘTE ȘI - Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan

„Eu înțeleg faptul că Volodimir Zelenski încearcă, după 4 ani de război, să înceapă o relație reală și pe cât posibil sinceră, cu România. Ca să nu mai fim ipocriți, susținerea României pentru Ucraina în războiul de agresiune pe care l-a desfășurat Federația Rusă nu s-a datorat dragostei dintre cele două popoare“, a explicat Bogdan Chirieac, adăugând că „înainte de 1990 nu era bine cu URSS, iar după dispariția Uniunii Sovietice, relațiile dintre România și Ucraina au fost mereu la cele mai reci cote, în ciuda unor încercări ale președintelui Emil Constantinescu“.

„Acum, noi am intrat de partea Ucrainei și am ajutat Ucraina cu tot ce am putut, fiindcă în spate erau europenii și americanii, dar nu am făcut asta din dragoste. Minoritatea românească din Ucraina era intens oprimată, ne-am judecat pe platoul continental al Insulei Șerpilor, care a ajuns în posesia Ucrainei printr-un act nevalid și a trebuit să ajungem la instanțele internaționale pentru a stabili platoul continental, unde sunt rezervele de gaz“, a mai explicat Bogdan Chirieac.

„Nu am reușit să avem relații bune cu cel mai mare vecin al nostru“, a punctat analistul politic.

CITEȘTE ȘI - Volodimir Zelenski cere Uniunii Europene un "plan B", după ce Viktor Orban a blocat împrumutul de 90 de miliarde

Bogdan Chirieac remarcă o schimbare de poziționare din partea lui Volodimir Zelenski

Potrivit analistului politic, după schimbarea de poziționare din partea lui Volodimir Zelenski, cooperarea dintre România și Ucraina se poate extinde, mai ales în domeniul militar, unde ucrainenii au căpătat experiență în producția și pilotarea de drone.

„Poate că după întâlnirea de azi dintre Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vom începe să construim aceste relații.

Pentru mine, faptul că Zelenski a vorbit despre „minoritatea română din Ucraina“ e deja un pas înainte. Știm bine că nu aveau școli, nu aveau drepturi, nu erau recunoscuți, Biserica Ortodoxă Română era alungată etc.

CITEȘTE ȘI - Ucraina va primi un nou pachet de rachete Patriot din partea aliaților săi

Ei ne pot ajuta acum pe partea de drone, fiindcă au multă experiență în zona asta, mai ales că pentru noi, cel mai important lucru este ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană ca să fie un tampon între noi și Federația Rusă.

Ar fi minunat ca Federația Rusă să nu ocupe Odesa și să ajungă până la Delta Dunării. Am avea cel mai mult de pierdut din toate țările NATO dacă ne trezim în graniță cu rușii. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să-i sprijinim pe ucraineni“, a conchis Bogdan Chirieac.