Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect

Polonia a dejucat un atac cibernetic asupra centrului său de cercetare nucleară şi examinează indicii că Iranul ar putea fi în spatele acestuia, a transmis guvernul joi, avertizând că indicatorii ar putea fi o dezinformare deliberată pentru a ascunde adevărata amplasare a atacatorilor, relatează Reuters.

Atacuri cibernetice multiple asupra Poloniei, după declanșarea invaziei în Ucraina

Polonia susţine că a fost ţinta a numeroase atacuri cibernetice de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Moscova a negat în repetate rânduri orice implicare.

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat pentru postul privat de televiziune TVN24+ că atacul asupra Centrului Naţional de Cercetare Nucleară din Polonia a avut loc „în ultimele zile”.

„Poate că atacul nu a fost la scară largă, dar a existat o încercare oprită de a sparge securitatea. Serviciile corespunzătoare funcţionează deja”, a spus Gawkowski, adăugând că centrul este în siguranţă.

Iranul, principalul suspect

„Primele identificări ale vectorilor de intrare, adică acele locuri din care (centrul) a fost atacat, sunt legate de Iran”, a spus el. „Când vor exista informaţii finale şi serviciile le vor verifica, le vom verifica şi noi, dar există multe indicii că a avut loc de pe teritoriul Iranului", a adăugat ministrul.

Ambasada Iranului la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, precizează Reuters.

Centrul desfăşoară cercetări în domeniul energiei nucleare şi fizicii subatomice şi în domeniile conexe. Polonia nu are arme nucleare şi îşi construieşte prima centrală nucleară.

SUA şi Israelul au declanşat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, omorându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns lovind Israelul şi statele din Golf care găzduiesc instalaţii militare americane, oprind efectiv transporturile de petrol şi gaze prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea aproximativ o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume, notează Agerpres.

