Petroliere atacate în largul Irakului - VIDEO

Televiziunea de stat al-Ikhbariya a difuzat imagini cu o navă în apele Golfului din care se ridică mingi de foc impresionante și nori de fum în noapte, în largul extremității sudice a Irakului. AFP nu a putut verifica imediat în mod independent imaginile.

Acest atac are loc într-un Orient Mijlociu sfâșiat de război, după ofensiva lansată pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, vecinul Irakului și aliat al Bagdadului.

O bandă pe al-Ikhbariya, citându-l pe șeful Autorității portuare irakiene, Farhan al-Fartousi, a anunțat 'moartea unui membru al echipajului'. Televiziunea a relatat, de asemenea, salvarea a 38 de persoane, adăugând că 'operațiunile de căutare continuă pentru cei dispăruți'.

Incidentul a avut loc la aproximativ 30 de mile marine - aproximativ 50 de kilometri - de coastă, a precizat directorul.

Inițial, oficialul, care a vorbit despre 'o explozie', a raportat că o singură navă a fost atacată.

Serviciile de securitate irakiene au condamnat atacul drept 'un act de sabotaj', potrivit agenției irakiene de presă INA.

Una dintre cele două nave navighează sub pavilion maltez

Ambele nave au fost 'atacate' în timp ce se aflau într-o zonă de încărcare laterală, potrivit unui comunicat al companiei naționale de comercializare a petrolului irakian (Somo).

Petrolierul maltez Zefyros se pregătea să intre în portul Khor Al Zubair, unde plănuia să încarce încă 30.000 de tone de păcură lichidă (utilizată în principal în petrochimie) după descărcarea unei încărcături.

A doua navă, Safesea Vishnu Marshall, naviga sub pavilionul Insulelor Marshall și era închiriată de o companie irakiană, potrivit aceleiași surse.

La solicitarea AFP, un angajat al portului petrolier irakian Basra a indicat că nu a putut stabili dacă incidentul a fost cauzat de 'un atac cu drone sau de o coliziune cu ambarcațiuni încărcate cu explozibili' - într-un moment în care Iranul minează apele Golfului și strâmtoarea Ormuz pentru a paraliza comerțul mondial cu petrol.

Atacul de miercuri seara a venit la doar câteva ore după un nou avertisment din partea ambasadei americane la Bagdad cu privire la posibile atacuri planificate de Iran sau aliații săi împotriva 'infrastructurii petroliere și energetice deținute de SUA în Irak'.

Iranul a anunțat marți că nu va permite 'exportul niciunui litru de petrol din regiune către tabăra inamică și partenerii săi până la noi ordine'. (Agerpres)